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Стала известна исполнительница роли культовой певицы Дженис Джоплин

Актриса Шейлин Вудли сыграет роль культовой рокерши Дженис Джоплин в предстоящем биографическом фильме. Об этом сообщает издание Variety.

Шейлин Вудли сыграет культовую певицу Дженис Джоплин
© globallookpress.com

Известно, что, помимо главной роли в байопике, Вудли выступит также продюсером картины. Название фильма и дата премьеры пока неизвестны. Сообщается, что спонсорами проекта выступит Калифорнийская комиссия по вопросам кино.

Ранее стало известно, что скандальный продюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован.

Актеры
Дженис Джоплин
Харви Вайнштейн
Шейлин Вудли