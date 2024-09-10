Шейлин Вудли сыграет культовую певицу Дженис Джоплин

Актриса Шейлин Вудли сыграет роль культовой рокерши Дженис Джоплин в предстоящем биографическом фильме. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что, помимо главной роли в байопике, Вудли выступит также продюсером картины. Название фильма и дата премьеры пока неизвестны. Сообщается, что спонсорами проекта выступит Калифорнийская комиссия по вопросам кино.

Ранее стало известно, что скандальный продюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован.