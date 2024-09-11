Первая леди Франции сыграет эпизодическую роль в сериале Netflix

Первая леди Франции Брижит Макрон сыграет эпизодическую роль самой себя в сериале Netflix "Эмили в Париже". Журнал Elle написал, что супруга президента будет носить собственную одежду, "без каких-либо особых указаний" со стороны известного своей модой сериала.

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Премьера состоится 12 сентября.

Создатель проекта Даррен Стар сказал Elle, что у Макрона "большой талант".

По словам Лили Коллинз, исполнительницы главной роли в сериале "Эмили в Париже", эпизодическая роль 71-летней бывшей учительницы задумывалась еще в 2022 году.

"Идея… пришла нам в голову, когда мы с Дарреном Старом встретились с ней в Елисейском дворце в декабре 2022 года", — раскрыла подробности Коллинз.

Это уже второй раз, когда Макрон играет саму себя на экране. В 2018 году она появилась в Vestiaires, французском комедийном сериале о двух пловчихах-инвалидах. Ранее в этом году было объявлено о начале производства шестисерийного биографического фильма под названием Brigitte, une femme libre (Брижит, свободная женщина).