Первый эпизод детского юмористического киножурнала «Ералаш» вышел 11 сентября 1974 года. Он состоял из трех сюжетов, первым из которых была миниатюра «Позорное пятно» по сценарию Агнии Барто. Затем ежегодно выходило по четыре выпуска, с 1982 года — по шесть, а в 2010 году их количество увеличилось до 10.

Идейным вдохновителем «Ералаша» стала режиссер знаменитого фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Алла Сурикова — она направила в ЦК КПСС письмо с просьбой рассмотреть возможность создания детского киножурнала «Фитилек» — по аналогии со «взрослым» сатирическим киножурналом «Фитиль». Идею одобрили, и основателями проекта стали Борис Грачевский и Александр Хмелик. В процессе разработки они решили назвать киножурнал «Ералашем» — это слово придумала дочь Хмелика.

Первые выпуски «Ералаша» снимались в широком формате и выходили сначала в кинотеатрах, а затем транслировались на ТВ. С 1986 года создатели проекта перешли на формат 4:3, и его стали реже показывать в кино.

До 1995 года «Ералаш» выпускался на базе Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, с 1995 по 2005 год — на базе собственной киностудии «Ералаш-Лэнд», а с 2005 года проект выпускается на базе киностудии «Ералаш» при киностудии имени М. Горького.

Многие дети-актеры настолько полюбились авторам и зрителям киножурнала, что их задействовали во многих эпизодах. Среди них — Михаил Казаков, Анна Цуканова-Котт, Александр Головин, Владимир Сычев и другие.