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Футболист, сборщик мебели и голос Драко Малфоя. Что стало с главными звездами «Ералаша»

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© Киностудия имени М. Горького/«Газета.Ru»
Михаил Казаков — 22 выпуска Актерскую карьеру Михаил Казаков начал в «Ералаше», где играл до 16 лет. Затем он снялся в проектах «День денег», «Побег» и «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», но его самой известной ролью остается Полежайкин из «Папиных дочек». Среди театральных ролей Казакова — кот Бегемот в «Мастере и Маргарите» на сцене театра Булгакова. В первом сезоне продолжения «Папиных дочек» актер не снялся из-за травмы: упав с крыши пятиэтажного дома в 2020 году, он повредил ноги и проходил долгую реабилитацию. Приятным сюрпризом для зрителей стало появление Казакова во втором сезоне спин-оффа. Подробнее о жизни после несчастного случая и возвращении к работе актер рассказал в интервью «Газете.Ru».
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Михаил Казаков — 22 выпуска Актерскую карьеру Михаил Казаков начал в «Ералаше», где играл до 16 лет. Затем он снялся в проектах «День денег», «Побег» и «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», но его самой известной ролью остается Полежайкин из «Папиных дочек». Среди театральных ролей Казакова — кот Бегемот в «Мастере и Маргарите» на сцене театра Булгакова. В первом сезоне продолжения «Папиных дочек» актер не снялся из-за травмы: упав с крыши пятиэтажного дома в 2020 году, он повредил ноги и проходил долгую реабилитацию. Приятным сюрпризом для зрителей стало появление Казакова во втором сезоне спин-оффа. Подробнее о жизни после несчастного случая и возвращении к работе актер рассказал в интервью «Газете.Ru». 
© Киностудия имени М. Горького/«Россия 1»
Анна Цуканова-Котт — 17 выпусков В 1996 году Борис Грачевский приметил семилетнюю Анну Цуканову в московской школе с театральным уклоном. Благодаря своей харизме девочка стала главной героиней многих выпусков «Ералаша», включая «Праздничный салат», «Безумный день» и «Пуд соли». В 2009 году Цуканова окончила ВТУ им. Щукина. На сегодняшний день ее фильмография насчитывает более 70 проектов — включая «Брестскую крепость», «Спитак» и несколько сезонов «Мажора». Выйдя замуж за режиссера Александра Котта, актриса взяла двойную фамилию.
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Анна Цуканова-Котт — 17 выпусков В 1996 году Борис Грачевский приметил семилетнюю Анну Цуканову в московской школе с театральным уклоном. Благодаря своей харизме девочка стала главной героиней многих выпусков «Ералаша», включая «Праздничный салат», «Безумный день» и «Пуд соли». В 2009 году Цуканова окончила ВТУ им. Щукина. На сегодняшний день ее фильмография насчитывает более 70 проектов — включая «Брестскую крепость», «Спитак» и несколько сезонов «Мажора». Выйдя замуж за режиссера Александра Котта, актриса взяла двойную фамилию. 
© Киностудия имени М. Горького/Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Александр Головин — 15 выпусков Актер Александр Головин запомнился по эпизодам «Пуд соли», «Кто круче?» и «Сыщик». В 2010 году он сыграл самого себя в эпизоде «Артист», в в 2012-м — Копейкина в сюжете «Неисправимый». Среди знаковых проектов в карьере Головина — сериалы «Кадетство», «Кремлевские курсанты» и «Папины дочки». Актер также снялся в картинах «Елки», «Женщины против мужчин», «В спорте только девушки», «Запретная зона» и «Сволочи» — за роль в последней он получил награду от «MTV-Россия» в номинации «Прорыв года» в 2007 году. Среди последних проектов с участием Головина — «Папины дочки. Новые» и «Недетское кино».
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Александр Головин — 15 выпусков Актер Александр Головин запомнился по эпизодам «Пуд соли», «Кто круче?» и «Сыщик». В 2010 году он сыграл самого себя в эпизоде «Артист», в в 2012-м — Копейкина в сюжете «Неисправимый». Среди знаковых проектов в карьере Головина — сериалы «Кадетство», «Кремлевские курсанты» и «Папины дочки». Актер также снялся в картинах «Елки», «Женщины против мужчин», «В спорте только девушки», «Запретная зона» и «Сволочи» — за роль в последней он получил награду от «MTV-Россия» в номинации «Прорыв года» в 2007 году. Среди последних проектов с участием Головина — «Папины дочки. Новые» и «Недетское кино». 
© Киностудия имени М. Горького/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Сергей Шелгунов — 14 выпусков В «Ералаш» Сергей Шелгунов пришел довольно поздно — в 14 лет. Актер играл старшеклассников-хулиганов, поэтому ему пророчили будущее звезды боевиков. Но из-за отсутствия предложений о съемках ему пришлось трудиться сборщиком мебели, а затем стать кровельщиком. Об этом «СтарХиту» рассказала супруга Шелгунова Яна. «Мужа до сих пор узнают, и это ему не особо нравится. Идет по улице, и вдруг кто-то пальцем показывает: «Смотрите, «Ералаш»!» Или в кафе сидит, а его достают. Да, когда ты маленький, подобное внимание радует, а сейчас уже нет», — поделилась она. Супруги живут в московском районе Чертаново, у них есть есть взрослый сын Ярослав.
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Сергей Шелгунов — 14 выпусков В «Ералаш» Сергей Шелгунов пришел довольно поздно — в 14 лет. Актер играл старшеклассников-хулиганов, поэтому ему пророчили будущее звезды боевиков. Но из-за отсутствия предложений о съемках ему пришлось трудиться сборщиком мебели, а затем стать кровельщиком. Об этом «СтарХиту» рассказала супруга Шелгунова Яна. «Мужа до сих пор узнают, и это ему не особо нравится. Идет по улице, и вдруг кто-то пальцем показывает: «Смотрите, «Ералаш»!» Или в кафе сидит, а его достают. Да, когда ты маленький, подобное внимание радует, а сейчас уже нет», — поделилась она. Супруги живут в московском районе Чертаново, у них есть есть взрослый сын Ярослав. 
© Киностудия имени М. Горького/Сергей Шелгунов/VK
Александр Лойе — 12 выпусков Актер Александр Лойе запомнился зрителям «Ералаша» яркой внешностью: рыжеволосый мальчик снялся в сюжетах «Кто там», «Научи меня плохому», «Прости, Жмуриков» и многих других. В эпизоде «Школа моей мечты» персонаж Лойе мысленно примерил на себя роль учителя, который отчитывает настоящих педагогов. В 1993 году Лойе сыграл Сидорова в популярной рекламе газировки «Херши-кола». Актер начал учиться в ГИТИСе, но перевелся в Высшее театральное училище им. Щепкина, которое окончил в 2006 году. Он снялся в 40 фильмах и сериалах, среди которых — «Грозовые ворота», «Пять невест», «День слепого Валентина» и «Любовь в большом городе — 2». Он также работал вторым режиссером в сериале «Слепой». В 2014 году Лойе получил специальный приз на XV Международном телекинофоруме «Вместе» — «За яркое воплощение на экране образов наших современников». Сейчас он продолжает играть второстепенные роли в фильмах и сериалах.
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Александр Лойе — 12 выпусков Актер Александр Лойе запомнился зрителям «Ералаша» яркой внешностью: рыжеволосый мальчик снялся в сюжетах «Кто там», «Научи меня плохому», «Прости, Жмуриков» и многих других. В эпизоде «Школа моей мечты» персонаж Лойе мысленно примерил на себя роль учителя, который отчитывает настоящих педагогов. В 1993 году Лойе сыграл Сидорова в популярной рекламе газировки «Херши-кола». Актер начал учиться в ГИТИСе, но перевелся в Высшее театральное училище им. Щепкина, которое окончил в 2006 году. Он снялся в 40 фильмах и сериалах, среди которых — «Грозовые ворота», «Пять невест», «День слепого Валентина» и «Любовь в большом городе — 2». Он также работал вторым режиссером в сериале «Слепой». В 2014 году Лойе получил специальный приз на XV Международном телекинофоруме «Вместе» — «За яркое воплощение на экране образов наших современников». Сейчас он продолжает играть второстепенные роли в фильмах и сериалах. 
© Киностудия имени М. Горького/Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Сычев — 11 выпусков Актер Владимир Сычев обрел известность благодаря ролям в «Ералаше». В школьные годы он снялся в девяти сюжетах киножурнала — самым известным стала «Бразильская система». В 1993 году Сычев окончил ГИТИС. Став популярным актером, во взрослом возрасте Сычев появился в еще двух сериях. В 2013 году актер получил роль Алексея (Психа) в телесериале «Физрук» с Дмитрием Нагиевым — затем они вместе снялись в рекламных роликах МТС и в криминальной комедии Петра Буслова «БУМЕРанг». В 2022 году Сычев участвовал во втором и третьем сезонах шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Из последних проектов с участием актера — «Жизнь по вызову», «Ресторан по понятиям: Бедный олигарх», «Неприличные гости», «Бедный олигарх» и другие.
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Владимир Сычев — 11 выпусков Актер Владимир Сычев обрел известность благодаря ролям в «Ералаше». В школьные годы он снялся в девяти сюжетах киножурнала — самым известным стала «Бразильская система». В 1993 году Сычев окончил ГИТИС. Став популярным актером, во взрослом возрасте Сычев появился в еще двух сериях. В 2013 году актер получил роль Алексея (Психа) в телесериале «Физрук» с Дмитрием Нагиевым — затем они вместе снялись в рекламных роликах МТС и в криминальной комедии Петра Буслова «БУМЕРанг». В 2022 году Сычев участвовал во втором и третьем сезонах шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Из последних проектов с участием актера — «Жизнь по вызову», «Ресторан по понятиям: Бедный олигарх», «Неприличные гости», «Бедный олигарх» и другие. 
© Киностудия имени М. Горького/Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Велимир Русаков — 9 выпусков Актер Велимир Русаков — сын режиссера Сергея Русакова. В киножурнале «Ералаш» он запомнился как исполнитель ролей дерзких хулиганов. В 2009 году Русаков окончил актерский факультет РАТИ (курс Е.Ю. Стеблова). Он известен по фильмам «Полосатое лето» и «Сволочи», а также по телесериалам «Моя прекрасная няня», «Громовы», «Зайцев+1», «Физрук» и «Ищейка». Кроме того, Русаков озвучил несколько персонажей зарубежных фильмов — включая Драко Малфоя в пяти частях «Гарри Поттера». Артист также является вокалистом поп-панк группы «Теплые дни».
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Велимир Русаков — 9 выпусков Актер Велимир Русаков — сын режиссера Сергея Русакова. В киножурнале «Ералаш» он запомнился как исполнитель ролей дерзких хулиганов. В 2009 году Русаков окончил актерский факультет РАТИ (курс Е.Ю. Стеблова). Он известен по фильмам «Полосатое лето» и «Сволочи», а также по телесериалам «Моя прекрасная няня», «Громовы», «Зайцев+1», «Физрук» и «Ищейка». Кроме того, Русаков озвучил несколько персонажей зарубежных фильмов — включая Драко Малфоя в пяти частях «Гарри Поттера». Артист также является вокалистом поп-панк группы «Теплые дни». 
© Киностудия имени М. Горького/Вил Русаков/VK
Полина Ртищева — 6 выпусков В сюжете «Признание» Полина Ртищева сыграла девочку, которая настойчиво добивалась признания в любви от понравившегося ей мальчика, а в эпизоде «Классненько» ее героиня пришла в гости к подруге, где начала вести себя, как дома — брать еду, примерять одежду, пользоваться косметикой, — и после нанесения омолаживающего крема превратилась в маленькую девочку. После школы Ртищева поступила на факультет журналистики МГУ и окончила его с красным дипломом. Затем она получила актерское образование в Московском государственном институте культуры. В студенческие годы Ртищева была одним из режиссеров передачи «Галилео» на канале СТС, затем озвучивала фильмы, играла в театре, вела передачи на радиостанциях «ДТВ-Подмосковье», «Народное радио», и «Радио-1». Сейчас Ртищева пишет о психологии в личном блоге и занимается изготовлением свечей из соевого воска.
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Полина Ртищева — 6 выпусков В сюжете «Признание» Полина Ртищева сыграла девочку, которая настойчиво добивалась признания в любви от понравившегося ей мальчика, а в эпизоде «Классненько» ее героиня пришла в гости к подруге, где начала вести себя, как дома — брать еду, примерять одежду, пользоваться косметикой, — и после нанесения омолаживающего крема превратилась в маленькую девочку. После школы Ртищева поступила на факультет журналистики МГУ и окончила его с красным дипломом. Затем она получила актерское образование в Московском государственном институте культуры. В студенческие годы Ртищева была одним из режиссеров передачи «Галилео» на канале СТС, затем озвучивала фильмы, играла в театре, вела передачи на радиостанциях «ДТВ-Подмосковье», «Народное радио», и «Радио-1». Сейчас Ртищева пишет о психологии в личном блоге и занимается изготовлением свечей из соевого воска. 
© Киностудия имени М. Горького/polina__rtishcheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Константин Маевский — 5 выпусков Самые известные эпизоды «Ералаша» с участием Константина Маевского — «Апельсин» и «Яма». Актер с пяти лет занимался футболом, а затем поступил в Академию МВД. В 2000-2002 и 2010-2012 годах Маевский играл на позиции защитника за ЦСКА, а с 2003 по 2009 год — за «Динамо» (Москва). Спортсмен шесть раз становился чемпионом России, пять раз выигрывал кубок России и в двух сезонах признавался лучшим защитником Чемпионата России. В 2002-2012 годах состоял в сборной России по мини-футболу. На Чемпионате мира 2008 года футболист забил пять мячей. С 2019 года является старшим тренером юношеских сборных России до 17 и до 19 лет.
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Константин Маевский — 5 выпусков Самые известные эпизоды «Ералаша» с участием Константина Маевского — «Апельсин» и «Яма». Актер с пяти лет занимался футболом, а затем поступил в Академию МВД. В 2000-2002 и 2010-2012 годах Маевский играл на позиции защитника за ЦСКА, а с 2003 по 2009 год — за «Динамо» (Москва). Спортсмен шесть раз становился чемпионом России, пять раз выигрывал кубок России и в двух сезонах признавался лучшим защитником Чемпионата России. В 2002-2012 годах состоял в сборной России по мини-футболу. На Чемпионате мира 2008 года футболист забил пять мячей. С 2019 года является старшим тренером юношеских сборных России до 17 и до 19 лет. 
© Киностудия имени М. Горького/uefa.com
Кирилл Емельянов — 5 выпусков Еще один узнаваемый «хулиган» из «Ералаша» — Кирилл Емельянов. В 2006 году вместе с коллегами по киножурналу Русаковым и Головиным он снялся в фильме «Сволочи» — и в том же году вместе с Головиным прошел кастинг в «Кадетство». Там он сыграл отрицательную роль — основного вредителя Сырникова по прозвищу Гнида. В 2007-2009 годах Емельянов был студентом ГИТИСа, а с 2007 по 2018 год служил в Школе современной пьесы. Среди заметных фильмов с участием актера — «До свидания, мальчики», «Глухарь. Возвращение», « Восьмидесятые» и «Кордон следователя Савельева». За роль Марека/Руслана в фильме Робина Кампилло «Мальчики с Востока» Емельянов вошел в лонг-лист из 16 актеров 40-й церемонии вручения наград премии «Сезар» за заслуги в области французского кинематографа за 2014 год.
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Кирилл Емельянов — 5 выпусков Еще один узнаваемый «хулиган» из «Ералаша» — Кирилл Емельянов. В 2006 году вместе с коллегами по киножурналу Русаковым и Головиным он снялся в фильме «Сволочи» — и в том же году вместе с Головиным прошел кастинг в «Кадетство». Там он сыграл отрицательную роль — основного вредителя Сырникова по прозвищу Гнида. В 2007-2009 годах Емельянов был студентом ГИТИСа, а с 2007 по 2018 год служил в Школе современной пьесы. Среди заметных фильмов с участием актера — «До свидания, мальчики», «Глухарь. Возвращение», « Восьмидесятые» и «Кордон следователя Савельева». За роль Марека/Руслана в фильме Робина Кампилло «Мальчики с Востока» Емельянов вошел в лонг-лист из 16 актеров 40-й церемонии вручения наград премии «Сезар» за заслуги в области французского кинематографа за 2014 год. 
© Киностудия имени М. Горького/Кирилл Емельянов/VK

Первый эпизод детского юмористического киножурнала «Ералаш» вышел 11 сентября 1974 года. Он состоял из трех сюжетов, первым из которых была миниатюра «Позорное пятно» по сценарию Агнии Барто. Затем ежегодно выходило по четыре выпуска, с 1982 года — по шесть, а в 2010 году их количество увеличилось до 10.

Идейным вдохновителем «Ералаша» стала режиссер знаменитого фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Алла Сурикова — она направила в ЦК КПСС письмо с просьбой рассмотреть возможность создания детского киножурнала «Фитилек» — по аналогии со «взрослым» сатирическим киножурналом «Фитиль». Идею одобрили, и основателями проекта стали Борис Грачевский и Александр Хмелик. В процессе разработки они решили назвать киножурнал «Ералашем» — это слово придумала дочь Хмелика.

Первые выпуски «Ералаша» снимались в широком формате и выходили сначала в кинотеатрах, а затем транслировались на ТВ. С 1986 года создатели проекта перешли на формат 4:3, и его стали реже показывать в кино.

До 1995 года «Ералаш» выпускался на базе Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, с 1995 по 2005 год — на базе собственной киностудии «Ералаш-Лэнд», а с 2005 года проект выпускается на базе киностудии «Ералаш» при киностудии имени М. Горького.

Многие дети-актеры настолько полюбились авторам и зрителям киножурнала, что их задействовали во многих эпизодах. Среди них — Михаил Казаков, Анна Цуканова-Котт, Александр Головин, Владимир Сычев и другие.

Актеры
Фото
Александр Хмелик
Михаил Казаков
Алла Сурикова
Владимир Сычев
Анна Цуканова-котт
Борис Грачевский
Александр Головин
КПСС
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