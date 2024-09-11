Актер из сериала про Мегрэ Роберт Марси умер на 105-м году жизни

8 сентября скончался Роберт Маркс, более известный под своим сценическим именем - Роберт Марси.

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Марси - французский актер кино и сериалов, но в первую очередь - театра, режиссер и автор песен - музыки и стихов, радиоведущий и артист дубляжа и озвучания. В июле ему исполнилось 104 года.

Об уходе актера сообщает Europe 1 со ссылкой на его семью. В некрологе отмечено, что Марси был частью самой первой команды станции - при ее открытии в 1955-м - и являлся самым возрастным ее ведущим. Его музыкальные шоу стали классикой.

Причина смерти не разглашена.

Роберт Маркс родился в Париже в 1920 году в еврейской семье. Получил юридическое образование - по настоянию отца, но в итоге избрал артистическую карьеру, дебютировав на сцене в 18 лет. Первая пластинка - в 1957-м. В том же году артист вместе с женой, актрисой Дениз Боск, основал в Париже свою театральную труппу.

На экране - с 1966-го: франко-сенегальская драма "Чернокожая из…", "Комиссар Мулен", "Ночные врачи", "Расследования комиссара Мегрэ" с Жаном Ришаром.