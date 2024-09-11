Актер из «Слова пацана» заявил, что не страдает звездной болезнью

Рузиль Минекаев рассказал о своей роли в новом сериале «Подслушано в Рыбинске». Актеру досталась роль Ширмика — молодого парня, который мстит за смерть своей любимой девушки. После этого фильма Рузиль Минекаев, известный также по главной роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», пообещал больше не играть хулиганов.

© кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

- После «Слова пацана» предлагают очень много ролей хулиганов, - признался актер «КП». - Но дело в том, что этот персонаж, Ширмик, он был утвержден еще до выхода сериала «Слово пацана». Поэтому я там появлюсь. А сейчас подобного характера роли и предложения я откидываю в сторону, так как не хочу стать заложником одной роли, одного амплуа.

Несмотря на свою популярность, Рузиль Минекаев старается не зазнаваться.

- У меня, наверное, нет какой-то звездной болезни, - заявил он. - Я не знаю, что это такое. Наверно, нужно быть какой-то нестабильной личностью, чтобы заболеть этой болезнью. У детей, наверное, это может произойти.

Во время рабочих поездок Рузиль Минекаев старается брать с собой семью:

- Если есть какие-то гастроли, выезды, премьеры, то я всегда беру жену и сына с собой. Потому что хочу проводить с ними больше времени. Потому что и так много работы, и нет времени.

«ИнтерМедиа» уже сообщало, что сериал «Подслушано в Рыбинске» снят в необычном жанре иронического триллера. В центре сюжета – уже немолодой журналист Юра (Тимофей Трибунцев) из небольшой провинциальной газеты. У него проблемы в семье и на работе, а сам он частенько злоупотребляет алкоголем. Но однажды Юра обретает дар – в своих видениях он может предсказывать убийства.