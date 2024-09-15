Популярный турецкий актер захотел жить в России

Популярный турецкий актер Фатих Айхан захотел жить в Казани. Об этом пишет KP.RU.

© Lenta.ru

Айхан признался, что влюбился в этот российский город. В столице Татарстана много театров, которые ему очень нравятся.

По словам актера, у него на первом месте стоит театр, а только потом — полнометражное кино и сериалы. Айхану больше нравится играть на сцене, но в течение последних шести-семи лет ему не удавалось это сделать.

Ранее турецкий актер Бурак Озчивит, известный по роли в сериале «Великолепный век», приехал в Россию на съемки новой части новогодней франшизы «Елки». Знаменитость прилетел в аэропорт Казани и нарвался на толпу фанаток и журналистов на выходе.