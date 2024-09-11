Майкл Б. Джордан сыграет главную роль в фильме «Афера Томаса Крауна»

После успеха режиссерского дебюта в фильме «Крид 3», Майкл Б. Джордан нашел новый амбициозный проект. Как сообщает Deadline, Джордан срежиссирует и сыграет главную роль в новой версии «Аферы Томаса Крауна» для Amazon MGM Studios.

Это будет уже третий фильм «Афера Томаса Крауна». Предыдущий вышел в 1999 году. В нем Пирс Броснан сыграл богатого плейбоя, который увлекается кражей произведений искусства, но встречает сильную соперницу в лице страхового следователя (Рене Руссо). Проворачивать новые схемы становится сложнее из-за возникшей симпатии между ними.

Первый раз история оказалась на больших экранах в 1968 году. Там главные роли исполнили Стив Маккуин и Фэй Данауэй.

Джордан также будет продюсировать фильм. В ближайшее время начнутся поиски на роль главного женского персонажа.