Наталья Андрейченко о роли Мэри Поппинс, Голливуде и страхе смерти

Наталья Андрейченко — одна из главных звезд советского кинематографа, известная миллионам россиян, в частности, по «Сибириаде», «Военно-полевому роману» и, конечно же, мюзиклу «Мэри Поппинс, до свидания!», которому в 2024 году исполняется 40 лет. В интервью «Ленте.ру» Андрейченко рассказала, как роль Мэри Поппинс была дана ей Вселенной, в чем разница между американской и советской версиями и какую песню из мюзикла считает лучшей. А также зачитала отрывок из своей книги «Откровение», которая появится на прилавках в конце месяца.

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«Лента.ру»: Наталья, в этом году исполнилось 40 лет с выхода фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» Хочу сказать, что вы снялись во множестве знаковых лент советского кино, но лично для меня, да и для многих других известны в первую очередь по этой картине…

Наталья Андрейченко: Я снялась примерно в 50-ти фильмах в России, в 12-ти за границей. И все равно все так или иначе приходит к этому легендарному событию, фильму «Мэри Поппинс, до свидания!» Это совершенно потрясающе. Я так благодарна Богу, судьбе, Вселенной. «Почему именно меня? Почему именно мне?» — меня часто волновали эти вопросы.

Может, вы в курсе, что на роль Мэри Поппинс была утверждена актриса Анастасия Вертинская. Съемки продолжались семь дней. Мы с моим мужем Максимом Дунаевским жили в маленькой комнате в квартире его матери, а он обычно работал по ночам. Сидит у рояля: «Бу-бу-у-ум!» А мне вставать рано! Я тогда снималась в «Военно-полевом романе», у меня съемки у ГУМа, где я с черными ногтями, завернутая в шарфы кричу: «Пирожки горячие! Налетай-разбирай!» Поэтому у меня задача одна: встать вовремя и прийти туда. Но я не могу. Я слышу эту музыку из «Мэри Поппинс, до свидания». Я все время подбегала к Максиму, и мы начинали петь вместе! Это была музыка любви, она создавалась нашей любовью.

Когда мне сказали, что на роль утверждена актриса, которую я очень люблю и уважаю, я просто не поверила. Я знала, что только я могу играть Мэри Поппинс. Я продолжала постановку танцев и продолжала петь песни. Все семь дней, пока они снимали Вертинскую. Я никому не поверила. Знаете, какой у нас один из главных законов Вселенной?

— …притяжения?

Браво! Мы разговариваем на одном языке. По закону притяжения мне в три часа ночи позвонил режиссер Леонид Квинихидзе. Друг мой закадычный. Он говорит: «Ты там че делаешь? Спишь, что ли?» Я говорю «Нет, на кухне сижу». А он: «Ну так приезжай ко мне срочно!» Приезжаю к Квинихидзе, он говорит: «Сыграй Мэри Поппинс, а?» Я сперва в шоке абсолютном, а потом понимаю — а чего в шоке-то, ты же это знала и хотела этого. Получи подарок. Подарок за подарком шел!

Когда я вышла на площадку, мне дали костюм, который сидел на мне идеально. Платье — миллиметр в миллиметр, как будто его шили на меня. Надеваю шляпу — знаете, насколько это деликатная вещь? Полразмера не туда, и ты не можешь танцевать — все один в один. Элегантнейшие серые перчатки немалы, невелики — идеально. Я стою, как в сказке, и думаю: «Да-а, Наташа. Ты была назначена Вселенной на эту роль».

— Художник по костюмам, вероятно, тоже! Получается, все съемки прошли легко и непринужденно?

Все мои съемки во всех фильмах были напряженными. В «Мэри Поппинс» я вообще снималась с разорванной связкой. Получила травму, когда мы готовили танцы в репетиционном зале Большого театра. Врач запретил не только танцевать, но вообще ходить — могла никогда не срастись. Я танцевала и ходила два месяца.

— Банальный вопрос — ваша любимая песня из «Мэри Поппинс»?

Я думаю, — это значит, что я не уверена, (смеется) — что все-таки это «Ветер перемен». Потому что текст настолько феноменален, настолько опередил время и остается таким современным. Это называется не просто шлягером, но шедевром. [Наум] Олев — великий поэт, но ничего подобного он тогда еще не создавал. А тут целое поколение выросло на «Ветрах перемен», которые учат верить, ждать, быть добрым, благодарным.

Но самый большой урок про всех этих мэри поппинс я выучила от своей дочери. Когда ей было четыре с половиной года, мы были в Америке, и я запрещала ей смотреть американское телевидение — воспитывала на советских мультфильмах, «Бременских музыкантах» и всякой классике доброты. А в США детская классика уже тогда начинала становиться агрессивной и негативной. Помню, как она сидела на диване у нас в библиотеке и в очередной раз смотрела «Мэри Поппинс, до свидания!»

Я говорю: «Настюш, почему в миллион сто тысяч триста шестидесятый раз ты смотришь это, а не американскую, например? Американская же на таком качестве сделана, диснеевские белочки прыгают, песни веселые». Она так удивилась, даже рассердилась, сказала: «Дай-ка объяснить тебе кое-что. Когда я смотрю русскую “Мэри Поппинс”, я всегда чему-то учусь. А в конце фильма, когда взрослые встречаются с детством, я всегда плачу. А американская “Мэри Поппинс” это just entertainment (просто развлечение — прим. «Ленты.ру»)». Ну это просто приговор от четырех-с-половиной-летнего ребенка.

— А когда в вашу жизнь пришел ветер перемен?

Это произошло в 1998-м, когда я вышла из всей этой телевизионно-журнальной тюрьмы. Я счастлива жить в том мире, который сама для себя выбрала — без телевизора, без этих ваших глянцевых журналов. Это был осознанный поступок, который случился, когда я решила все остановить и просто уйти. Я решила жить в раю.

— Звучит так, будто вы выгорели и решили искать что-то новое.

Нет, это бред сивой кобылы. Я попала в мир искусства по своему выбору. Мы — адвокаты и прокуроры своей роли, которую играем в жизни. Обвинять некого. Оказавшись случайно в Лос-Анджелесе на American Cinema Awards, решила задержаться только потому, что там всегда тепло. Я постоянно моталась в Москву, потому что там была семья, бабушка и мама. Но, познавая этот бизнес, я поняла, что это все ненастоящее, чужое. Когда ты должен подстраиваться, идти, как все. Когда люди всю жизнь не принадлежат себе, когда вынуждены играть эти роли, которые им показывает самая зомбирующая машина на планете — телевизор. И они работают под Ваську, Зоську или под Муську, но никто не знает истинную себя.

Карьера в это время на пике была — успех в Голливуде, сериалы, в России все потрясающе, «Подари мне лунный свет» гремел по стране. Я открыла благотворительный фонд исследований СПИДа, организовала ток-шоу, у меня был контракт с самым большим детективным сериалом Германии, в пяти фильмах снялась… Но однажды утром я вдруг поняла, что потеряла внутреннего ребенка.

Что я несчастна, что все время кого-то играю, каждый день выдавая по 17 образов людям, которые меня окружают. Все общаются с той Наташей, с которой хотят. «А ты-то где? Чего ты хочешь в жизни?» — спросила я себя. И я сказала себе: «Нет, мы пойдем другим путем».

— И расстались с супругом?

Естественно, из-за этого я потеряла мужа. Думаете, могут мужчины пережить подобное? Умнейший владелец кинокомпании, профессор изобразительного искусства, режиссер, продюсер, писатель, аристократ из Европы — он не может мне дать духовно-интеллектуальной жизни? Такого не прощают никогда.

— Смотрел на YouTube ваше обращение к критикующим ваши передвижения по планете, выпущенное аж четыре года назад (удивительно, сколько эта история тянется). Хочу сказать, что это одно из самых эпичных видео русскоязычного ютуба — от оценки веса фекалий в хейтерах и до вашей фразы «Я воин света, и у меня нет страха смерти». А что вы, кстати, под ней подразумеваете?

Что смерти нет. Есть переход в другое энергетическое состояние, более интересное, совершенное. Я это познала через две клинические смерти, через конкретные выходы из физического тела. Поэтому я знаю это на опыте — хренак-с, выскочила и балдею, летаю, все вижу, страны разные посещаю, вижу, что мама, бабушка делают, как папа в истерике бьется, потому что я уже умерла…

Как раз в книге эти ситуации разбираю. В кино и театре разбор — это самое главное. Если можешь разобрать сценарий, пьесу, персонажа, то ты самый богатый человек, потому что всегда будешь играть или ставить лучше других. И вот я каждую ситуацию, прожитую в своей жизни, разбираю. И прихожу к абсолютно правильному для себя выбору, основанному на опыте, знаниях от своих учителей. Я на прощание зачитаю вам отрывок, который написала вместо вступления, думаю, вы поймете, о чем я говорю. И рекомендую всем покупать мою книгу, чтобы научиться этой технике.

Почему так?

Сегодня 7 января 2024 года. У нас огромный праздник — русское Рождество. И вот я сижу, смотрю на спокойно неугомонную воду Карибского моря, слышу тихий прибой, шелест удивительных пальмовых ветвей, которые создают уникальный и успокаивающий звук вечности. Ко мне на крылечко в моей палате-пирамиде пришла маленькая ящерица. Я ей улыбнулась и поняла, что ей было бы тоже очень интересно познакомиться с моей историей. В этот день я благодарю Бога за все-все-все, что было в моей жизни. Я счастлива и осознаю, что я благословенный человек. Благодарю, что родилась в 1956 году, что я майская, трудоголик, пахарь. Что родилась в той стране, в которой родилась, получила то образование, которое хотела, которое именно мне было необходимо. Если отстраниться, выскочить из забот и посмотреть на всю ситуацию сверху, то мы все можем воскликнуть: «Боже мой, как же все хорошо!» И как я благодарна моей бабушке, великой русской женщине, которая подарила мне столько любви и заботы! Через ее милосердие и самоотдачу я познала эту великую русскую душу. А как я сердилась на свою маму — за то, что у меня ее не было, что я никогда не знала ее рук, теплоты, внимания, нежности. Девочке не дано было понять, как стать женщиной и воспитывать детей. С другой стороны, что бы было, если бы меня воспитывала мама? Какой ужас! Что бы тогда случилось! Так что же получается? Значит, все хорошо? Значит, все правильно? И как я сейчас благодарю свою маму, ведь без нее Натальи Андрейченко никогда бы не было. Мне не надо было бы драться кулаками, зубами вырываясь из ада, но я это сделала. И теперь совсем не имеет значения, что она никогда не сказала мне: «Какая же ты молодец! А ведь ты хорошая актриса. Я тобой горжусь». Это были только мечты. Детство и юность я пахала как лошадь, и даже когда сбежала из дома в 18 лет, то думала, что когда-нибудь она признается. Когда-нибудь скажет, что я вроде и не совсем говно паршивое. Нет, этого не случилось. Но какое же это счастье. И понимаешь все это потом.

Книга Натальи Андрейченко «Откровение» появится на прилавках книжных магазинов в конце сентября