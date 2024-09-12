Юэн Макгрегор мечтает вернуться к Оби-Вану Кеноби и «Звездным войнам»

Шотландский актёр Юэн Макгрегор, исполнитель роли Оби-Вана Кеноби во вселенной «Звёздных войн», высказался о своём самом знаменитом перевоплощении. 53-летний артист признался, что всё ещё любит персонажа, поэтому он с радостью вновь сыграет одного из самых знаменитых джедаев во франшизе.

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Макгрегор считает, что между ним и Алеком Гиннессом, исполнившим роль персонажа в оригинальной трилогии «Звёздных войн», ещё множество пробелов, которые можно закрыть в новых проектах.

Я очень надеюсь, что у нас будет шанс сделать ещё один проект про Оби-Вана. Между тем, где мы закончили сериал «Оби-Ван Кеноби», и моментом, когда Алек Гиннесс появится на экране с Люком Скайуокером в четвёртом эпизоде, есть ещё несколько историй, которые можно рассказать.

В последний раз Юэн Макгрегор появлялся в роли культового героя в 2022 году в сериале «Оби-Ван Кеноби». Шоу вышло в формате мини-сериала, однако актёр продолжает настаивать на том, что история его персонажа ещё не окончена.