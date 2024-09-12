Умерла режиссер Пари Сабери

10 сентября скончалась Пари Собери, иранская режиссер театра и кино, сценаристка. Она сняла, в частности, драму "Кирпич и зеркало" 1965-го - классическую ленту национального кинематографа.

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Причиной смерти, как передает IRNA, стала продолжительная болезнь.

Сабери родилась в 1932 году в Кермане. С 12-ти лет получала образование в Париже, где окончила кинематографический колледж.

Вернувшись на родину, создала свою труппу. В театре специализировалась на постановках по классической персидской литературе.

Лауреат ряда наград и званий.