Автор «Крёстного отца» подал в суд за статью о домогательствах

Американский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на авторитетное издание Variety. В своём иске постановщик «Крёстного отца» заявил, что сайт выпустил о нём «уничижительный материал», порочащий его честь и достоинство, требуя выплатить ему $ 15 млн.

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Всё дело в том, что 26 июля журналисты Брент Лэнг и Татьяна Сигел выпустили статью о поведении режиссёра на съёмочной площадке его будущего блокбастера «Мегалополис». 85-летний постановщик якобы звал некоторых девушек на площадке сесть к себе на колени, а также «пытался поцеловать некоторых обнажённых до пояса статисток». Эту информацию Коппола категорически отрицает и хочет привлечь всех ответственных к материалу людей.

В издании Variety пока не комментировали иск культового постановщика. Сам фильм поступит в прокат уже 27 сентября, аналитики предрекают ему оглушительный провал из-за низкого интереса аудитории.