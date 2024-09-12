Кинематограф часто становится семейным делом, где талант и страсть к актерскому мастерству передаются из поколения в поколение. Нередко режиссеры и актеры приглашают своих родственников для участия в съемках, что придает фильмам особую атмосферу и глубину.

Один из ярких примеров такого сотрудничества можно увидеть в культовом фильме Мартина Скорсезе «Славные парни». Режиссер принял необычное решение, пригласив свою мать Катрин Скорсезе на роль матери персонажа Томми. Этот выбор оказался удачным не только с точки зрения достоверности образа, но и помог создать комфортную атмосферу на съемочной площадке. Джо Пеши и Роберт де Ниро, знакомые с Катрин Скорсезе уже долгое время, смогли чувствовать себя более раскрепощенно в ее присутствии.

Актеры, чья экранная дружба переросла в реальную

Другой интересный случай произошел во время съемок фильма «Зеленая книга». Актер Ник Валлелонга, сыгравший в картине небольшую роль, привел на съемочную площадку своих родственников. Это решение добавило фильму особый шарм и аутентичность, ведь «Зеленая книга» основана на реальной истории отца Ника Валлелонги.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kushdarya.