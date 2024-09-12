Сыгравший в «Мисс Марпл» актер Кеннет Коуп умер во сне

Умер популярный английский актер Кеннет Коуп, известный российскому зрителю по ролям в детективных сериалах «Мисс Марпл» и «Чисто английское убийство». Ему было 93 года.

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Официальная причина смерти актера не раскрывается. Однако известно, что он скончался 11 сентября в окружении семьи в своем доме в северном приморском городе Саутпорт, Ливерпуль. Именно там актер родился в 1931 году.

«Кен мирно скончался вчера во сне в присутствии жены и семьи», - приводит Daily Mail сообщение родственников Коупа.

В 2000 году у Кеннета Коупа диагностировали неизлечимую болезнь. Однако в 2003 году медики пришли к выводу, что ему поставили неправильный диагноз. При этом еще несколько лет актер считал, что болен раком, так как его лечащий врач не принял к сведению полученную информацию.

«Я узнал, что моему лечащему врачу много лет назад сказали, что у меня никогда не было рака, но он не потрудился или забыл мне об этом сказать», - вспоминал актер в одном из интервью.

Коуп дебютировал в мыльной опере «Улица Коронации». В роли Джеда Стоуна он снимался с 1961 по 1963 год. Также он появился в фильме ужасов «Проклятые», а затем в телевизионной комедийной драме «Мститель» и эпизоде «Врата воинов» сериала «Доктор Кто» в 1981 году.

При этом Кеннет Коуп прославился ролью детектива-призрака Марти Хопкирка в сериале «Рэндалл и Хопкирк (покойник)». Фильмография актера насчитывает около 150 картин и телешоу. В общей сложности он проработал в киноиндустрии 60 лет.

Ранее стало известно, что вечером 11 сентября умер известный тележурналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет.