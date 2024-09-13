Умер главный герой из фильма «Карате Кид»

Исполнитель главной роли в фильме 1984 года «Карате Кид» Чад Маккуин умер в возрасте 63 лет, пишет TMZ со ссылкой на адвоката актера Артура Баренса. По данным издания, Маккуин скончался в результате отказа внутренних органов, который произошел из-за полученной несколько лет назад травмы. Мужчина ушел из жизни на своем ранчо в Калифорнии.

У смертного одра актера присутствовали его дети, спутница жизни и адвокат. Помимо своих ролей в Голливуде Чад был профессиональным гонщиком, участвовал в различных видах гонок, включая Baja 1000. Он выиграл мировой мини-гран-при, когда ему было всего 12 лет, — говорится в сообщении.

В 2019 году стало известно о смерти актера из фильма «Карате Кид» Роберта Гаррисона, который скончался на 60-м году жизни в больнице в Пенсильвании. Причиной смерти стала долгая борьба актера с болезнью почек и печени. Роберт Гаррисон был известен по роли Томми в фильме «Карате Кид» и продолжении «Карате Кид 2». Также он снимался в фильме «Железный орел» и «Кровь с молоком».

Также сообщалось, что ушел из жизни заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский. Он был известен зрителям по ролям в сериале «Мухтар» и «Чернобыль». Причина и обстоятельства смерти актера не называются.

Малявский также сыграл в фильмах «Скрытая работа», «Семейный детектив», «Государственная граница», «Дела житейские», «Пойти и не вернуться».