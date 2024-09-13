Дейв Батиста объяснил, почему сбросил более 40 килограммов

Американский актёр Дейв Батиста рассказал о своём недавнем перевоплощении. После съёмок в фильмах «Стражи Галактики 3» и «Стук в хижине», где он весил около 150 килограммов, актёр решил серьёзно заняться своим весом и сбросил около 40 килограммов.

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Как рассказал Батиста, это был очень важный шаг для его карьеры. Перестав быть «настоящим гигантом», актёр станет более перспективным для голливудских продюсеров, считает он.

«Чем больше я сбрасываю вес, тем лучше я выгляжу в камере и тем лучше я выгляжу рядом с другими актёрами. Но я до сих пор очень большой. При росте в 193 сантиметра и весе в 110 килограммов я всё ещё выгляжу как горилла по сравнению с другими, и это отвлекает. Пожалуй, мне нужно сбросить ещё немного».

Ранее Батиста заявлял, что хочет стать крайне востребованным и уважаемым актёром, которого запомнят по драматичным ролям вроде «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва, а не по киновселенной Marvel. Ранее в мировом прокате с актёром вышел фильм «Игра киллера», который официально добрался и до России.