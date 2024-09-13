Имельда Стонтон, талантливая британская актриса, известная своими разнообразными ролями в театре и кино, столкнулась с неожиданным вызовом в своей карьере после исполнения роли Долорес Амбридж в фильмах о Гарри Поттере.

Долорес Амбридж, которую Стонтон сыграла в фильмах «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Гарри Поттер и Дары Смерти», запомнилась зрителям как жестокая и лицемерная чиновница из Министерства магии. Стонтон настолько убедительно воплотила этот образ, что многие поклонники серии стали ассоциировать актрису с ее отрицательным персонажем.

Фильмы, в которых актеры и их родственники сыграли вместе

Потребовалось время, чтобы публика смогла отделить Имельду Стонтон от образа Долорес Амбридж. Ее роли в таких фильмах, как «Вера Дрейк» и «Гордость», а также участие в популярном сериале "Корона", где она сыграла королеву Елизавету II, помогли зрителям увидеть ее талант за пределами мира Гарри Поттера.