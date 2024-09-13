Умер актер Питер Ренадэй, известный по «Черепашкам-ниндзя»‎ и «Бэтмену»‎

На 90-м году жизни умер Питер Ренадэй, американский актер, продюсер, сценарист, в первую очередь известный как артист озвучания и дубляжа.

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Ренадей - это оригинальный голос Сплинтера из проектов франшизы "Черепашки-ниндзя".

Фильмография артиста приближалась к 200 пунктам.

О кончине актера сообщает Deadline, ссылаясь на коллег. Причина смерти не обнародована, но, как пишет TMZ, предположительно, она естественная. Ренадея нашли без сознания в его доме в Калифорнии сотрудники социальной службы, пришедшие навестить ветерана.

Пьер Ренуде (настоящее имя) родился в 1935 году в Луизиане. В бизнесе - с начала 1960-х, с роли Джона Джекса в "мыльной опере" "Главная больница".

Появляется в "Робинзоне Крузо" 1966-го - с Диком Ван Дайком, хорроре "Психопат", "Далласе". Озвучивал "Трансформеров", проекты франшизы "Бэтмен", сериалы "Утиные истории" и "Черный Плащ".