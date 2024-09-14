Как сейчас живет Федор Добронравов

Федор Добронравов не сразу нашел путь к сцене, несмотря на то, что с детства имел склонность к театральным выступлениям и даже хотел поступить в цирковое училище. Но судьба распорядилась иначе.

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После прохождения срочной службы в ВДВ, он вернулся в родной Таганрог и некоторое время вынужден был работать слесарем на заводе, чтобы оказать помощь семье. Федор не чурался никакой деятельности — работал и электриком, и дворником.

После двух неудачных попыток поступить в цирковое училище, молодой человек решил попытать удачи в Воронежском институте искусств, куда и поступил с первого раза.

По окончании учебы Добронравова ждало два года работы в Молодежном театре, а затем создание творческого объединения «Рубль».

Как часто бывает, удачная карьера — результат не только личных усилий, но и счастливого случая. В 1990 году Воронеж посетил Константин Райкин, худрук театра «Сатирикон». Райкин обратил внимание на талантливого артиста и пригласил его к себе.

В «Сатириконе» актер служил 13 лет, и покинул его в 2003 году, а вскоре стал работать в Театре Сатиры. Все это время театральную деятельность артист совмещал со съемками в фильмах.

«Изменил» жене с актрисой Кравченко

Актер никогда не отказывался от работы и не выбирал картины, в которых участвовать. От этого сейчас он испытывает сложности.

Я не боялся маленьких ролей, играл, что давали. Но сейчас семья страдает, потому что редко бываю дома.

Наиболее известным телепроектом, после которого Федор Добронравов стал особенно любим публикой, - сериал «Сваты».

Проект стартовал в 2008 году и растянулся на несколько сезонов. Для самого артиста эта работа до сих пор является наиболее любимой:

В «Сватах» нет ничего, кроме добра, нет политики и крови. Наверное, народная любовь пришла из-за этого.

Съемки занимали много времени, а партнершей по экранной супружеской жизни была Татьяна Кравченко. Разумеется, поклонники телесериала приписывали актерам роман.

Федор Добронравов счастлив в браке с женой Ириной более 40 лет, у пары двое сыновей, которые пошли по стопам отца, - Иван и Виктор. Но это не помешало распространяться слухам о том, что партнеры по съемочной площадке пересекли черту и стали встречаться по-настоящему.

Татьяна Кравченко и правда отмечала, что в Федора было сложно не влюбиться, но она не пошла по этому пути.

На съемках у нас мизансцены постоянно. Мы то на кухне, то в койке. Потом оказалось, что он прекрасный муж, и я сказала себе «Стоп, нельзя».

Ушел из Театра Сатиры из-за обиды

Шесть лет назад Федор Добронравов пережил инсульт, после которого долго восстанавливался. Поклонники даже предположили, что он умер. Якобы, после инсульта артист впал в кому, которая не дала ему и шанса. К счастью, информация оказалась фейком.

Вскоре после возвращения на сцену неожиданно для поклонников Федор покинул Театр Сатиры.

Известно, что директор театра Мамед Гусейнович предлагал Добронравову выплачивать по миллиону рублей ежемесячно, чтобы тот не находился в постоянных разъездах по России с гастролями. Но артист отказался и продолжил гастролировать.

По информации источника, близкого к семье Добронравова, его уход из Театра Сатиры связан с обидой. Оказалось, что в итоге актеру предложили платить зарплату только за те дни, которые он работает в театре, а дни личных гастролей уже не оплачивались.

Он обиделся, и решил уйти, - рассказала заведующая труппой Бронислава Чунихина.

Сам Федор прокомментировал вой уход коротко:

«Просто устал».

Ушел из профессии на год

На сегодняшний день одним из наиболее заметных фильмов, в которых принял участие Добронравов, является "Чебурашка". В этом фильме актер играет одну из главных ролей - друга Гены.

Из последних проектов можно отметить также сериал «Мастодонт», фэнтези-картину «Летучий корабль». На 2025 год намечен выход фильма «Финист. Первый богатырь», в котором актер сыграл изобретателя Анарифа.

Я мечтал сняться в сказке, поэтому не раздумывал, когда мне прислали сценарий. У меня было только одно желание — чтобы меня утвердили.

В марте стало известно, что Федор Добронравов взял паузу в карьере. Причиной стала операция на позвоночнике, которую пришлось проводить в срочном порядке, так как промедление могло сделать из актера инвалида. Врачи предупреждали, что реабилитация будет долгой.

Тем не менее сын Виктор сообщил журналистам, что с его отцом уже все хорошо.

Чувствует себя нормально, уже работает. Снимают второй сезон «Мастодонта».

Таким образом, все слухи о смерти и "изменах" вокруг Федора Добронравова оказываются не более чем домыслами. Он жив, практически здоров и трудится, не покладая рук.