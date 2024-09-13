Личная жизнь, карьера, мнение об СВО: как живет актер Максим Аверин

Заслуженный артист России Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и политической позиции?

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Что известно о карьере и личной жизни Аверина

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище им. Щукина.

Аверин снимался в картинах «Любовь зла...», «Глаза Ольги Корж», «Кармен», «Место под солнцем», «Доктор Живаго», «Любовь одна», «Глухарь «Возвращение домой», «Склифосовский», «Куприн. Яма», «Курьезы», «Собор» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

При этом артист признавался, что не всегда был востребован.

«Я никогда не скулил, никогда. Случалось всякое, разные периоды, особенно когда я был молодым артистом, никому не нужным. Никто меня не ждал, никто мне не был рад. Но я спасался, трудился. Это единственная возможность выстоять. Как Адриано Челентано дрова рубил, когда грустил. Главное, найти себе занятие», — рассказывал он.

Аверин не женат. Детей у 48-летнего актера тоже нет.

«Если бы я женился, пресса узнала бы об этом в последнюю очередь. Я не стал бы устраивать общественную акцию, мне это неинтересно, потому что это — мое. Любовь не может быть напоказ. Так же как я, к примеру, не понимаю людей, которые разводятся и ведут себя чудовищно по отношению друг к другу. Благодари! Там же было хорошо! Человек способен первым протянуть руку, первым быть добрее. Наверно, эти мысли тоже пришли ко мне с опытом, они во мне таились. Сейчас я уже вынужден принимать себя таким, какой я есть», — делился он с изданием StarHit.

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Что Аверин говорил о спецоперации

В 2023 году Максим Аверин объяснил, почему не высказывал свое мнение о проведении спецоперации. Он подчеркнул, что не хочет обсуждать политику, однако при этом заверил, что любит Россию.

«Мне говорят: "Ах, ты не высказываешься". Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, а не лезть судить», — прокомментировал Аверин.

В 2023 году артист был внесен в санкционные списки Украины и Канады. Его обвинили в якобы распространении дезинформации и пропаганды.

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Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Там же, тогда же», «Лес», «Лев зимой», «Арбенин. Маскарад без слов» и «Гамлет». Также актер гастролирует по России с моноспектаклем «Максим Аверин. Научи меня жить».

Кроме того, в 2023 году он снялся в картинах «Море. Солнце. Склифосовский» и «Всем по 50».