Умер актер Бенджи Грегори из сериала «Альф»

Названа официальная причина смерти Бенджи Грегори, актера, сыгравший Брайана Таннера - мальчика в ситкоме "Альф".

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46-летнего Грегори и его пса Ганса в июне нашли мертвыми в машине на парковке в Аризоне.

Сестра Бенджи тогда рассказала, что ее брат страдал от биполярного расстройства, депрессии, расстройства сна и, скорее всего, умер от теплового удара, заснув в автомобиле.

Как передает Deadline со ссылкой на окружной офис судебно-медицинских экспертиз, догадка женщины оказалась верна: Бенджамин действительно умер от перегрева - на фоне цирроза печени. Его смерть признана несчастным случаем.

Бенджамин Грегори Хертцберг родился в 1978 году в Лос-Анджелесе в актерской семье. Помимо одной из главных ролей в культовом "Альфе", снялся еще в двух десятках проектов.