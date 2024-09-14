Charli XCX снимется в фильме по «Тысяче и одной ночи»

Одна из самых популярных певиц 2024 года Charli XCX сыграет главную роль в фильме «100 ночей Хиро». Об этом сообщает портал Deadline.

По сюжету, который написан по мотивам «Тысячи и одной ночи», в уединенный замок приезжает загадочный гость, который вмешивается в привычную жизнь девушки по имени Черри, ее мужа и их служанки Хиро. Помимо певицы, в картине также сыграют Эмма Корин и Майка Монро.

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