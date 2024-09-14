Алексей Вакулов: «Любимая роль у меня еще впереди»

16 сентября канал ТВ-3 начинает показ нового сериала «Лиса». В центре сюжета сотрудница правоохранительных органов, обладающая мистическим даром – она умеет отличать правду от лжи благодаря сверхспособностями. Главная роль в проекте досталась актрисе Олесе Фаттаховой, а ее коллегу и напарника сыграл Алексей Вакулов. «ФедералПресс» поговорил с актером о грядущей премьере, ролях мечты и его собственных сверхспособностях – в изучении иностранных языков.

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Алексей, расскажите, пожалуйста, о своей роли в детективе «Лиса».

— Я играю сотрудника полиции, следователя. Это бывший майор, который за свою несдержанность был понижен в звании до капитана. О том, что случилось, он не любит распространяться, но произошло так, что он ударил человека, причем за дело, по справедливости.

Вы оправдываете его поступок?

— Да, порой нам приходится принимать решения, которые влекут за собой серьезные последствия. Но сразу скажу, что я против физического насилия в любом виде.

Какие у него сильные стороны?

— Это честный, смелый, храбрый, достаточно прямой человек. От него не ждешь подвоха. Если он считает нужным сказать кому-то, что тот – дрянь, так и сделает. Это правдолюб. Ему непросто сходиться с людьми, но тем, с кем сходится, он полностью доверяет, абсолютно с ними честен. Конечно, он ждет взаимности, то есть такой же честности в ответ, и поэтому готов прощать многие вещи.

А какие у него недостатки?

— Наверное, какая-то импульсивность, хотя его не назовешь излишне эмоциональным. Мы с ним похожи в том, что можем долгое время сдерживать свои чувства, а потом резко взорваться. К недостаткам также можно отнести отсутствие широкой эрудиции, образованности. Впрочем, оказывается, что при всей дубовости этого майора он отлично разбирается в классической музыке. Это стало неожиданностью в том числе и для меня, потому что нам не давали читать весь сценарий сразу. В чем-то он не разбирается вовсе и даже не считает нужным, а что-то знает очень хорошо.

Главная героиня Вера Лисицына, которую сыграла Олеся Фаттахова, обладает сверхспособностями. Верите ли вы в такие способности в реальной жизни?

— Я не сталкивался с подобными людьми, но был свидетелем необъяснимых явлений. Например, в одном городе было так, что все, о чем бы я ни подумал, мгновенно воплощалось в жизнь. Условно, думаешь, что хорошо бы встретить какого-то человека, а он тут же приходит. Людей со сверхспособностями я не знаю, если не считать сверхспособностью большую доброту. Может, сверхспособность – это не умение пускать молнии из глаз, а совершать хорошие и честные поступки вопреки всему?!

Вы довольно часто снимаетесь в детективах. Какую роль вы мечтаете сыграть? Возможно, в других жанрах?

— Недавно мы сняли для студентов «Трамвай «Желание». Это была учебная, бесплатная работа. У меня роль Стэнли, и это то, что мне нравится. То, что я хочу играть. Там есть хороший драматизм, прекрасно прописанные роли, непростая мотивация персонажей, и в ней интересно покопаться. Важно, чтобы был хороший, тонкий сценарий. Это можно делать в любом жанре, главное, чтобы персонажи раскрывались с разных граней. Конкретнее сказать не могу, потому что это все равно, что спросить, какую единственную книгу вы хотите прочитать. Так не бывает.

Какие актеры вам нравятся больше всего?

— Я люблю Дэниела Дэй-Льюиса, это великолепный актер, просто мощь! Также мне нравятся Аль Пачино, Леонардо ДиКаприо. Интересно, кстати, что про ДиКаприо говорят, что он раскрылся позже, а на мой взгляд, он уже в молодости выдавал такие вещи, что не понимаешь, как он вообще это делал.

С кем из актеров «Лисы» вам удалось подружиться в жизни?

— И с Олесей Фаттаховой, и с другими артистами. Мне кажется, что у нас хорошие отношения. Наверное, это мой недостаток, но я почему-то не умею дружить после проекта. Обычно, когда мы заканчиваем съемки, и уже как-то с ребятами не общаемся. Если мы где-то видимся, я очень рад, но близко подружиться не получается. Возможно, это издержки профессии: ты постоянно переключаешься на новый проект и дружишь с людьми ту маленькую жизнь, что вы работаете вместе. Но я в целом довольно закрытый человек. У меня есть близкий круг людей, и мне с ними хорошо.

Какая ваша любимая роль из тех, что вы играли?

— Любимая роль у меня еще впереди. В каждой есть что-то хорошее, не могу выделить одно.

Знаем, что вы говорите на английском, французском, испанском и итальянском языках. Как появилась ваша любовь к языкам? Помогает ли она как-то в карьере?

— Английский я действительно знаю, французский учил в школе, и с тех пор у меня не было особых причин на нем общаться, хотя какие-то знания остались. Испанским и итальянским в какой-то момент было интересно заниматься. Но я не слишком хорошо их знаю. Что-то я смогу понять и ответить, а если погружусь в языковую среду, быстро адаптируюсь. Любой язык требует практики. Еще у меня был опыт с ивритом – это хоть и восстановленный, но древний язык. Он абсолютно не похож ни на что другое. Там же нужно читать справа налево, сначала смотришь на эти закорючки, не понимаешь, как перестроиться.

Если говорить про работу, то как-то мне пришлось играть француза, который разговаривает по-английски, вот тогда языки пригодились. Но если нужно по сценарию, то можно выучить любой текст, даже не понимая языка. Необходимо просто себя заставить, а потом сыграть так, что будет казаться, что ты его понимаешь.