Умерла актриса Франка Беттойя, звезда «Последнего человека на Земле»

Ушла из жизни Франка Беттойя, итальянская актриса кино и телевидения, жена актера Уго Тоньяцци. Тоньяцци скончался в 1990-м, у пары было двое детей.

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О кончине артистки, которой весной исполнилось 88 лет, передает сегодня Sky.it - без указания причин и обстоятельств.

Франка Беттойя родилась в 1936 году в Риме. Снималась с середины 1950-х. Экраны покинула в первой половине 1990-х. Фильмография - более двух десятков проектов.

Беттойя сыграла, в частности, Рут Коллинз в "Последнем человеке на Земле" Рагона и Сэлкоу - это первая в череде экранизаций, включая неканонические, романа Ричарда Мэтисона "Я - легенда". Главную мужскую роль в ленте сыграл Винсент Прайс. И роман, и фильм стали одной из баз для формирования "вампирского" масскульта.

Среди других работ актрисы - "Не трогай белую женщину" Феррери - с Денёв, Мастроянни и Тоньяцци, "Любовники пустыни", "Бесхарактерный мужчина", "Последний поезд в Шанхай", "Горячая рука".