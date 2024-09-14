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Актриса Ольга Кабо заявила о светлом будущем российского кинематографа

Заслуженная артистка России Ольга Кабо больше 20 лет служит в Театре Моссовета и снимается в фильмах самых разных жанров, успешно совмещая работу на сцене и роли в кино. В интервью «Газете.Ru» Кабо рассказала о своих профессиональных амбициях и главных критериях сценария, объяснила, чем работа на сцене театра отличается от съемок в кино, а также назвала причины, по которым не боится возраста.

Актриса Ольга Кабо заявила о светлом будущем российского кинематографа
© Газета.Ru

— Ольга, в июне мы с вами встречались в Чите на Забайкальском Международном кинофестивале, где вы с Ниной Шацкой готовились представить забайкальцам свой литературно-музыкальный спектакль «Пятое время года. Любовь». Как все прошло?

— Мы посетили с концертом Газимурский завод, что на правом берегу реки Газимур. Летели туда на маленьком самолетике, летели низко — и с высоты любовались невероятными озерами и пейзажами. А потом мы с Ниной Шацкой отправились дальше, в Нерчинский Завод — это маленькое село в Восточной Сибири, где мы сыграли наш литературно-музыкальный спектакль «Пятое время года. Любовь». Если бы вы знали, как нас принимали! Уже около дворца культуры нас с Ниной Шацкой встретили хлебом-солью и забайкальским песнопением! А во время нашего выступления в зале образовалась такая тишина, что, кажется, было слышно, как бьются сердца… А после спектакля к нам подходили зрители — делились впечатлениями и говорили добрые слова… Уезжали мы с Ниной оттуда в цветах и подарках, согретые любовью.

— Предположу, что в Забайкалье не так часто приезжают звезды театра и кино…

— Да, в эти далекие места редко приезжают столичные артисты. Забайкальский фестиваль — всегда очень душевный. Его создатели, Виктор Михайлович Шкулев и Александр Яковлевич Михайлов, делают все, чтобы гости и зрители чувствовали заботу и внимание, а творческая жизнь била ключом.

— График у вас был насыщенный, удалось посмотреть картины, которые были представлены на фестивале?

— Увы. Я сапожница без сапог, просто было много работы: успела провести церемонию открытия и сыграть два спектакля. Но я наверстаю — посмотрю эти фильмы в кинотеатре или онлайн.

— Сегодня наши кинотеатры остались без мировых премьер. Как вы считаете, смогут ли наши кинематографисты компенсировать их отсутствие новыми российскими картинами?

— Все у нашего кинематографа будет хорошо! Главное, чтобы в кинопроизведениях была душа. У нашего кино есть свой почерк, нам не стоит гнаться за Западом, пытаться скопировать или повторить. Нужно быть не вторичными, а самоценными!

— Как думаете, каких фильмов сегодня ждут российские зрители? И каких картин не хватает лично вам?

— Лично мне не хватает добрых, светлых, мудрых фильмов. Сегодня на экранах много поверхностного и примитивного. Не понимаю юмора ниже плинтуса, не хочу, чтобы меня приземляли, хочу вдохновения и открытий!

— Вы следите за киноновинками? Какие фильмы и сериалы, вышедшие за последний год, вы для себя отметили?

— В кино хожу редко… Да и событий, будоражащих душу, тоже очень мало, увы… С сыном люблю смотреть наши сказки. Какие замечательные и яркие картины мы делаем для детей! «По щучьему веленью», например, или все «Богатыри». Получаем удовольствие от общения друг с другом и потом еще долго обсуждаем увиденное.

— Вы начинали свой путь в кино совсем юной девушкой. Изменились ли ваши собственные цели в кинематографе? И каковы сегодня ваши амбиции?

— Действительно, когда мне было 15 лет, кино — как стрела Амура — вонзилось в мою жизнь. С этого момента и до сих пор моя любовь к профессии только крепнет. Это был верный выбор и взаимная любовь. Конечно, с опытом я стала больше выбирать, чаще отказываться, но предчувствие новой работы или новый сценарий на почте всегда бодрят и придают мне уверенности. Мои амбиции на сегодняшний день — ожидание серьезной роли, в которой я смогу раскрыть в себе неведомые глубины и неожиданные эмоции…

— Вы снимаетесь в фильмах самых разных жанров: детективах, драмах, комедиях… Какие роли для вас особенно интересны — и у кого из российских режиссеров вы хотели бы сняться?

— Чем меньше моя героиня похожа на меня, тем интересней мне «лепить» образ. Так интересно фантазировать иного персонажа, творить свою Галатею. Что касается режиссеров, мне очень везло по жизни. Я училась у Сергея Бондарчука, работала с Игорем Таланкиным, Львом Кулиджановым, Ежи Хоффманом, Аллой Суриковой… Это плеяда великих режиссеров. Мне было у кого учиться, и эти уроки не прошли даром. А из сегодняшних моих любимцев — Оксана Байрак, с которой мы сделали семь фильмов и мечтаем встретиться вновь, Иван Шурховецкий — дерзкий, мудрый, легкий, очень любящий артистов. Мы познакомились с ним на проекте «Ловец снов». Он захватывал нас лавиной идей, предложений и необычных решений сцен. Таким режиссерам я всегда готова признаваться в любви и преданности.

— Что для вас главное в сценарии? И как часто вы отказываетесь от ролей?

— С персонажем должно что-то происходить, на глазах у зрителей он должен меняться. Между началом истории и финалом проходит целая жизнь, за полтора часа могут пролететь годы, и те, кто по ту сторону экрана, должны ощущать это время. Как говорила Алиса Фрейндлих, если у роли есть судьба — нужно играть, если нет — нужно отказываться. Я совершенно согласна с Алисой Бруновной.

— Помимо работы в кино, вы много лет служите в театре. Как считаете, в чем главная задача современного театра?

— Театр — самое живое искусство. Здесь нет суфлеров, здесь невозможно играть под «плюс». Все, что происходит с артистом на сцене, — уникально и больше никогда не повторится. Артист должен быть предельно честным, чтобы зрители его услышали, чтобы пошли за ним в удивительное путешествие в вымышленный мир, оторвавшись от быта и суеты.

— Вы играете и в спектаклях по классическим произведениям, и в современных постановках. Что для вас интереснее как для актрисы? И какие постановки лучше принимает современный зритель?

— Я счастливая актриса: в моем арсенале очень разные роли и постановки. Я играю жертвенную Маргариту в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», коварную маркизу де Мертей в «Опасных связях» Шодерло де Лакло, жаждущую любви Мэри Тредуэлл в «Морском путешествии 1933 года» по мотивам фильма Стэнли Крамера «Корабль дураков», неугомонную главу семьи Габи в «Восьми любящих женщинах», заботливую Надежду в «Неотправленных письмах» по одноименному роману Олега Роя. Также у меня много поэтических спектаклей, в которых я читаю произведения Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, Северянина…

— Что для вас поэтические спектакли?

— В поэзии ищу ответы на свои вопросы, в ней черпаю вдохновение, упиваюсь музыкальностью стихов и заряжаюсь ритмом рифмы. Наверное, именно литературные проекты занимают мое свободное время — я учу, составляю композиции, с удовольствием знакомлюсь с новыми авторами.

— Сегодня многие актеры совмещают работу в театре со съемками в кино и сериалах. И вы в их числе. Лично для вас — что сложнее?

— Разные средства выразительности. В театре нужно энергетически заполнить огромное пространство сцены и охватить весь зрительный зал. Это широкие жесты, голосовой посыл, это связь с партнерами. Цитируя Станиславского, это «жизнь человеческого духа», когда ты забываешь о себе и будто переселяешься в шкуру своего персонажа. Лишь после закрытия занавеса ты расстаешься с ролью, смываешь грим и возвращаешься к самому себе. В кино живешь фрагментами, небольшими кадрами и сценами. Кино — это «монтаж аттракционов», как сказал Эйзенштейн. Это пазл, состоящий из множества снятых эпизодов. Конечно, главный человек в кино — режиссер, который за монтажным столом складывает историю. Но актер отвечает за то, чтобы зритель не чувствовал монтажных стыков и чтобы не прерывалась мелодика рассказа. Выйдя из кадра в определенном эмоциональном состоянии, нужно войти в следующий на том же уровне накала настроения, даже если этот следующий кадр будет сниматься через месяц.

— Вот выходит ваш новый фильм или спектакль. Как вы реагируете на критику? Чье мнение в этом плане для вас важно? Важна ли для вас обратная связь от зрителя?

— Мой главный критик — моя мама, она же — мой любимый зритель. Когда мама в зале — это всегда ответственность: не разочаровать, убедить, удивить. Но если я знаю, что на спектакле мама, мне ничего не страшно, она одаривает меня силой и уверенностью, у меня все получится. Обожаю аншлаги в театре: когда «в одно лицо людей сливаются черты прекрасных ваших лиц», как в стихах Ахмадулиной. После поднятия занавеса — тишина, темнота и дыхание, а в конце — аплодисменты и свет.

— Как вы восстанавливаетесь после трудного съемочного дня? Что для вас идеальный выходной?

— Для меня главное — хорошенько выспаться. Обожаю возвращаться домой со съемок или гастролей, я знаю, что меня здесь ждут. Дом — это мой мир, где нет посторонних зрителей, где живут мои родные люди, где встречают мои ароматы и моя тишина, здесь мне не нужно играть, здесь можно быть самой собой. Идеальный выходной — встать без будильника, никуда не спешить, не смотреть на часы и позволить себе не иметь планов.

— Как вам удается поддерживать молодость и красоту? Как вы относитесь к современным процедурам красоты и пластике? Никогда не было желания поддаться трендам и сделать себе скулы, как у Джоли, или губы, как у популярных блогеров?

— Я живу в гармонии с собой. Возраста не боюсь. Конечно, стараюсь ухаживать за собой, посещаю косметолога, но пока довольствуюсь лишь эстетической медициной. Для меня важно сохранить мое лицо: я должна быть узнаваема моими зрителями и поклонниками, а мои дети по моей мимике, да и по морщинкам должны понимать, в каком я настроении. Ведь наши морщины — это атлас жизни, и любое оперативное вмешательство или чрезмерное употребление филлерами, на мой взгляд, стирают историю жизни и делают человека безликим и неинтересным.

— Что вы на сегодняшний день можете назвать своим самым большим достижением в жизни?

— Конечно, мои дети! Дочь Татьяна и сын Виктор! Мои самые любимые творения!

Актеры
Ловец снов
Корабль дураков
Опасные связи
По щучьему веленью
Стэнли Крамер
Оксана Байрак
Игорь Таланкин
Алиса Фрейндлих
Алла Сурикова
Иван Шурховецкий
Ольга Кабо
Сергей Бондарчук
Нина Шацкая
Виктор Шкулев
Александр Михайлов