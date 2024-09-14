Хоакин Феникс отказался от еще одной роли за считаные дни до съемок

Голливудский актер Джеймс МакЭвой в подкасте «Happy Sad Confused» рассказал, как его коллега Хоакин Феникс отказался от роли за считаные дни до съемок. Его цитирует Variety.

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По словам МакЭвоя, ему пришлось срочно заменять Хоакина Феникса на роли в «Сплите» (2017) М. Найта Шьямалана. Феникса он считает потрясающим актером — его пробы на роль МакЭвой видел и считает невероятными.

«Иногда лучше всего прийти в последнюю минуту. Думаю, он бросил это дело за две недели до начала съемок. У меня была пара недель на подготовку», — вспоминает он.

МакЭвой снялся в «Сплите» в роли преступника с диссоциативным расстройством личности — всего он сыграл 23 разные личности. К роли он вернулся в фильме «Стекло» 2019 года.

В августе Хоакин Феникс выбыл из безымянного фильма Тодда Хейнса («Май декабрь») за пять дней до начала съемок. Феникс должен был не только сыграть одну из главных ролей, он также был соавтором сценария в соавторстве с Хейнсом и Джоном Рэймондом и автором идеи картины.

Накануне стало известно, что Паулина Андреева не вернется к своей роли в третьем сезоне «Метода».

Ранее Хоакин Феникс признался, что во время работы над сиквелом «Джокера» ему пришлось пересмотреть спорную диету, которую он соблюдал при подготовке к роли для первой части.