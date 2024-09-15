Гостевой брак, долги, мнение об СВО: как сейчас живет актер Гоша Куценко

Заслуженный артист России Гоша Куценко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его долгах?

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Что известно о карьере и личной жизни Куценко

Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье.

В 1988 году семья Куценко переехала в Москву, поскольку его отца назначили заместителем министра радиопромышленности СССР. В столице Куценко поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), но спустя два года ушел из вуза и поступил в Школу-студию МХАТ.

Актер снимался в картинах «Мумия из чемодана», «Под знаком Скорпиона», «Любовники умирают», «Убойная сила», «Турецкий гамбит», «От 180 и выше», «Есенин», «Любовь-морковь», «Обитаемый остров», «Тарас Бульба», «Упражнения в прекрасном», «Мамы», «Со мною вот что происходит», «Склифосовский», «Балабол», «Гороскоп на удачу», «Ольга», «Скорая помощь», «Заповедник», «Балканский рубеж», «Игрок», «Инсомния», «Классная Катя», «Капельник», «Без правил», «Питерский вайб» и других. Всего в его фильмографии более 180 работ.

Также Куценко занимается музыкой, несмотря на то что сорвал связки в юности. В 1990-х годах он был фронтменом рок-группы «Баранина-97». В 2004 году артист создал проект «Гоша Куценко & Anatomy of Soul». Он распался в 2008 году, в том же году Куценко сформировал группу «ГК».

Во время учебы в Школе-студии МХАТ Куценко познакомился с Марией Порошиной. В 1996 году у них родилась дочь Полина, которая тоже стала актрисой.

В 2012 году Куценко женился на фотомодели и актрисе Ирине Скриниченко. Супруги воспитывают двух дочерей — Евгению и Светлану. При этом актер практикует гостевой брак, так как не живет с женой и дочками: Скриниченко с наследницами обосновалась за городом, а Куценко — в Москве. Актер объяснял, что так происходит из-за разных графиков.

«Дочки знают, что я есть. Я — слабое звено в семье, я, конечно, их балую. Это и сладости, и игрушки. Они любят меня, дружат со мной, побаиваются меня, но я очень редко их вижу», — рассказывал Куценко в передаче «Светская хроника».

Как Куценко относится к спецоперации

По мнению Гоши Куценко, конфликт России и Украины влияет на психику артистов.

«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист — человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, — огромная психологическая нагрузка. Ты нервничаешь, думаешь о семье и детях, о людях, которые гибнут. Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути», — уверен он.

Куценко поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей. Он неоднократно приезжал в госпитали к участникам СВО.

«Ребятам очень нужна поддержка, и это очевидно, когда общаешься с ними», — отмечал актер.

Что известно о долгах Куценко

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Гоша Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей.

«По информации Mash, ведомство уже заблокировало счета у одной из его компаний. В бизнесе Юрию Куценко (мирское имя актера) пока не везет. Пять компаний с его участием закрылись, из двух благотворительных фондов артист успел выйти сам. Сейчас у Куценко три фирмы: ипэшка занимается исполнительскими искусствами, убыточное ООО "Кинокомпания „Сцена“" (доля актера — 13,9%) и торговая ооошка "Арт Волна" (у Гоши — 49%). С последней есть проблемы. По решению налоговой операции по ее счетам приостановлены. Еще в 2022 и в 2023 годах кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать "Арт Волну" банкротом», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным Mash, у актера есть проблемы не только с налогами, но и со штрафами.

«С апреля 2024 года он собрал 60 штрафов на 48 тысяч от ГИБДД. Из них 45 превышений скорости, четыре — стоянка в неположенном месте, пять раз забыл оплатить платку, два — за нарушение разметки или несоблюдение знаков и невыполнение требования ПДД при маневре. Три штрафа по 1500 рублей за проезд по платке актер пока не оплатил», — уточнил канал.

Чем сейчас занимается Куценко

Гоша Куценко продолжает творческую деятельность. Его концерты в Москве запланированы на 20 сентября, 4 октября и 2 ноября.

В 2023 году актер снялся в картинах «Иван Васильевич меняет все», «Быть», «Любовь-морковь: Восстание машин», «Открытый брак», «Красный-5», «Балабол-7», «Юра дворник», «Волшебный участок», «Секс. До и после», «Скорая помощь — 6», «Скорая помощь — 7» и «Тополиный пух».

В 2024 году вышли картины «Морозко» и «Непослушники» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Анна К», «Один хороший день», «Балабол-8», «Министерство Всего Хорошего», «Красный шелк», «Говорит Земля!», «Папаши», «Шале», «Чужие деньги» и «Хутор» с Куценко.