Слухи об изменах и дружба с Нагиевым: как живет Игорь Лифанов

Игорь Лифанов — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и дружбе с Дмитрием Нагиевым?

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Что известно о карьере и личной жизни Лифанова

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине. Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Артист снимался в лентах «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Романовы: Венценосная семья», «Ключи от смерти», «Спецназ», «Русский спецназ», «Диверсант», «Дневной Дозор», «Убить Бэллу», «Жесть», «Ленинград», «Дикий», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Пять минут тишины. Возвращение», «Девушка на миллион» и других. Всего в его фильмографии более 100 работ.

Первой женой Лифанова была его однокурсница Елена Павликова. Его второй супругой тоже стала однокурсница — Татьяна Аптикеева. В браке родилась дочь Анастасия, которая, как и родители, стала актрисой.

Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе Лифанов познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее ушел от Аптикеевой. В третьем браке у артиста родилась дочь Алиса.

«Чувствую, что рядом с Леной изменился: стал сдержаннее, смирился. У нас даже есть шутка из области черного юмора. "Лена, будь на твоем месте другая, я ее уже давно убил бы, расчленил и спрятал в бидончике", — пугаю ее. А если говорить серьезно, непонимание между нами возникает по банальной причине — из-за существенной разницы в возрасте», — признавался он в интервью 7days.ru.

В 2023 году друг Лифанова заявил, что Косенко изменяет мужу.

«Когда Игорь трезвый, он не вспоминает о прошлом, а как выпьет — его накрывает. Он думал, что даст Лене фамилию, хорошую жизнь и она всегда будет благодарна, но нет. Изменяла со всеми, даже с его крестником в соседней комнате», — сообщал StarHit со ссылкой на источник.

Сама Косенко опровергла эту информацию и объяснила, что такие слухи распускает отвергнутая поклонница артиста.

Что известно о дружбе Лифанова с Нагиевым

Игорь Лифанов учился вместе с Дмитрием Нагиевым, с которым дружит по сей день.

«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — рассказывал он Teleprogramma.pro.

Что Лифанов думает об уехавших артистах

Игорь Лифанов считает, что уехавшим коллегам сложно добиться успеха за границей. Он рассказал, что когда ездил на гастроли в другие страны, то на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии — тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — вспоминал Лифанов.

Чем сейчас занимается Лифанов

Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Зинон. С приветом!», «Двое в лифте, не считая текилы», «Семейный переполох», «Ночь ее откровений» и «Бесконечное начало».

В 2023 году артист снялся в картинах «Сыщицы» и «Крутые меры». В скором времени также должен выйти сериал «жЫЫЫзнь» с его участием.