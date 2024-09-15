Народный артист России Олег Меньшиков продолжает творческую деятельность. Что он говорил об Украине, кто и почему обвинил его в разврате?

Что известно о карьере и личной жизни Меньшикова

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Актер снимался в лентах «Жду и надеюсь», «Покровские ворота», «По главной улице с оркестром», «Брызги шампанского», «Сибирский цирюльник», «Горе от ума», «Доктор Живаго», «Статский советник», «Легенда № 17», «Псих», «Ваша честь» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 50 работ.

В 2012 году Меньшиков стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Ермоловой. С 2013 года также занимал должность директора театра, ушел с нее в августе 2021 года, однако остался работать на посту худрука.

С 2018 года Меньшиков руководит мастерской на актерском факультете в ГИТИСе.

Артист с 2005 года состоит в браке с коллегой Анастасией Черновой. Детей у супругов нет.

«Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось. Мы оттягивали, оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал», — объяснял Меньшиков.

Сколько зарабатывает Меньшиков

По словам продюсера Евгения Морозова, Олег Меньшиков получает самую большую сумму за один съемочный день среди российских артистов. Он заявил, что за 12-часовую смену актер зарабатывает $100 тысяч, что эквивалентно 7,5 млн рублей.

«Режиссеры заинтересованы в раскрученных лицах, от этого напрямую зависит успех кино или сериала. Давно известно: неважно, хороший сценарий или плохой, в итоге победит тот, у кого в титрах будут стоять звездные имена», — рассказывал Морозов.

Кто и почему обвинил Меньшикова в разврате

В августе этого года актриса Яна Поплавская обвинила Олега Меньшикова и Кристину Асмус в разврате. Дело в том, что ее возмутили два спектакля в театре им. Ермоловой, худруком которого является Меньшиков. Речь идет о постановках «Леди Макбет Мценского уезда» и «Неидеальный Че» с Кристиной Асмус.

«В пяти минутах пешком от Кремля, в знаменитом театре Асмус максимально раскрывает свой талант, играя половой акт. Также культурные критики обращают внимание еще на один яркий спектакль в театре Ермоловой — "Неидеальный Че", посвященный мужскому половому органу. Сюжет строится на том, что героине привиделся "детородный орган" с родинкой, она его ищет и находит у сантехника», — написала Поплавская в авторском Telegram-канале.

Что Меньшиков говорил об Украине

Олег Меньшиков не высказывал свое мнение о проведении спецоперации, однако в своих ранних интервью он признавался, что его не интересуют политика и происходящие на Украине события.

«Вот это меня вообще не волнует, ситуация на Украине», — заявлял он.

Чем сейчас занимается Меньшиков

Олег Меньшиков продолжает творческую деятельность. Он по-прежнему занимает пост худрука театра Ермоловой и руководит мастерской на актерском факультете ГИТИСа.

Помимо этого, актер задействован в спектаклях «Сильва», «Оркестр мечты. Медь», «Игроки», «Команда Адлера», «Утиная охота» и «1900».

В 2023 году Меньшиков сыграл в картине «Прелесть». В скором времени также должна выйти драма «Спойлер» с его участием. В ней он поработал со Светланой Ходченковой.