Внебрачный сын, Украина: куда пропал Ярослав Бойко

Порошина, внебрачный сын, мнение об СВО: как живет актер Ярослав Бойко
Актер Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Украине?
Что известно о карьере и личной жизни Бойко
Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве.
Учился в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого, но ушел из него спустя несколько лет: проблема возникла из-за того, что там преподавали на украинском языке, который он почти не знал. Спустя время Бойко уехал в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ.
Артист снимался в картинах «Страна глухих», «Самозванцы», «Чистый понедельник», «Сыщики», «В августе 44-го», «Подозрение», «Клетка», «Небо. Самолет. Девушка», «Радости и печали маленького города», «Неотложка», «Всегда говори "всегда"», «Граф Крестовский», «Анна Каренина», «Одну тебя люблю», «Шерлок Холмс», «В шаге от рая», «С небес на землю» и других. Всего в его фильмографии более 110 работ.
В 1998 году Бойко женился на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. В браке родилось двое детей — сын Максим и дочь Эмилия.
В 2001 году на съемках картины «Подозрение» Бойко познакомился с народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая родила ему внебрачного сына Яна.
Тогда Ходоркайте простила Бойко измену, но в 2022 году супруги все-таки развелись.
«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — комментировал актер StarHit.
Бойко часто приписывали роман с коллегой по сериалу «Всегда говори "всегда"» Марией Порошиной, но он эти слухи опровергал.
«Совсем недавно нам приписывали роман, и ей даже пришлось опровергать его в соцсетях и писать, что она беременна не от меня. А я к этим слухам отношусь спокойно: привык, ведь это длится уже 15 лет. Или вот могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее ребенком, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну это повод поржать, что мы и делаем», — объяснял артист.
Что Бойко говорил об Украине
Ярослав Бойко родился в Киеве, однако на протяжении многих лет живет в России, поэтому считает себя русским. Он рассказывал, что на Украине его давно воспринимают как чужого.
«Приезжаю туда — "О, москаль приехал". В Москве — "О, хохол". Куда крестьянину податься?» — делился Бойко с KP.RU.
Свою маму он перевез в Москву.
«На моих глазах случился Майдан. Все было понятно. Даже не хочется вспоминать об этом. Сейчас, к сожалению, происходит настоящая беда. Маму я давно перевез в Москву. А после переворота в Киев не ездил. Хотя раньше, когда у меня выдавались свободные деньки, я всегда был рад съездить на родину — повидаться с друзьями и родственниками», — отмечал артист в 2015 году.
Свое мнение о проведении спецоперации Бойко не высказывал.
Чем сейчас занимается Бойко
Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Как попасть в рай», «Снежный вальс» и «Трое на качелях».
В 2023 году актер снялся в лентах «Акушерка. Побочный эффект», «Всем по 50» и «Школа женского счастья».