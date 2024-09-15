Внебрачный сын, Украина: куда пропал Ярослав Бойко

Актер Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Украине?

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Что известно о карьере и личной жизни Бойко

Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве.

Учился в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого, но ушел из него спустя несколько лет: проблема возникла из-за того, что там преподавали на украинском языке, который он почти не знал. Спустя время Бойко уехал в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ.

Артист снимался в картинах «Страна глухих», «Самозванцы», «Чистый понедельник», «Сыщики», «В августе 44-го», «Подозрение», «Клетка», «Небо. Самолет. Девушка», «Радости и печали маленького города», «Неотложка», «Всегда говори "всегда"», «Граф Крестовский», «Анна Каренина», «Одну тебя люблю», «Шерлок Холмс», «В шаге от рая», «С небес на землю» и других. Всего в его фильмографии более 110 работ.

В 1998 году Бойко женился на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. В браке родилось двое детей — сын Максим и дочь Эмилия.

В 2001 году на съемках картины «Подозрение» Бойко познакомился с народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая родила ему внебрачного сына Яна.

Тогда Ходоркайте простила Бойко измену, но в 2022 году супруги все-таки развелись.

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — комментировал актер StarHit.

Бойко часто приписывали роман с коллегой по сериалу «Всегда говори "всегда"» Марией Порошиной, но он эти слухи опровергал.

«Совсем недавно нам приписывали роман, и ей даже пришлось опровергать его в соцсетях и писать, что она беременна не от меня. А я к этим слухам отношусь спокойно: привык, ведь это длится уже 15 лет. Или вот могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее ребенком, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну это повод поржать, что мы и делаем», — объяснял артист.

Что Бойко говорил об Украине

Ярослав Бойко родился в Киеве, однако на протяжении многих лет живет в России, поэтому считает себя русским. Он рассказывал, что на Украине его давно воспринимают как чужого.

«Приезжаю туда — "О, москаль приехал". В Москве — "О, хохол". Куда крестьянину податься?» — делился Бойко с KP.RU.

Свою маму он перевез в Москву.

«На моих глазах случился Майдан. Все было понятно. Даже не хочется вспоминать об этом. Сейчас, к сожалению, происходит настоящая беда. Маму я давно перевез в Москву. А после переворота в Киев не ездил. Хотя раньше, когда у меня выдавались свободные деньки, я всегда был рад съездить на родину — повидаться с друзьями и родственниками», — отмечал артист в 2015 году.

Свое мнение о проведении спецоперации Бойко не высказывал.

Чем сейчас занимается Бойко

Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Как попасть в рай», «Снежный вальс» и «Трое на качелях».

В 2023 году актер снялся в лентах «Акушерка. Побочный эффект», «Всем по 50» и «Школа женского счастья».