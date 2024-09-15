Орландо Блум рассказал, как похудел на 23 килограмм ради роли в фильме

Актёр признался, что подготовка к съёмкам в фильме «Разрез» оказалась куда тяжелее, чем он мог предположить. Ради работы над проектом Орландо Блуму пришлось сесть на жёсткую диету, благодаря которой он смог похудеть на 23 кг. По словам Орландо, изначально он весил 84 кг.

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«Я ограничивал себя в еде на протяжении трёх месяцев, пока мы не начали снимать. Я сбросил довольно много, но постоянно чувствовал психологическое напряжение. Только представьте, что вы долгое время едите только тунец и огурцы», — рассказал Блум.

Благодаря этому подходу Орландо действительно удалось добиться необходимой формы. Разумеется, похудение проходило под строгим контролем врачей, а самостоятельно экспериментировать с подобным рационом точно не стоит.