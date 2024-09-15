Хью Грант переписал свою роль для «Бриджит Джонс 4»

Сюжетная арка персонажа Хью Гранта в фильме «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» показалась актеру бесполезной, поэтому он ее переписал и сделал более значимой.

© Kinobugle.ru

«Мне очень понравился сценарий — он меня растрогал, и я захотел поучаствовать в этом проекте. Но на самом деле в нем совсем не было места для Дэниела Кливера. Они хотели, чтобы он был в фильме, но изначально сделали с ним что-то, что меня не устроило. Я написал несколько сцен», – в интервью Vanity Fair, отметив, что эти сцены в итоге вошли в финальную версию.

Актер очень лестно отзывается о проекте, хотя и признает, что его участие было незначительным.

«Это лучший фильм о Бриджит Джонс, на мой взгляд. Очень смешной и трогательный. Меня в фильме немного, я работал всего неделю… Но когда вы его увидите, будите очень тронуты», – добавил Грант.

Хью Грант был частью любовного треугольника в оригинальном «Дневнике Бриджит Джонс» 2001 года. Его герой Дэниел Кливер соперничал за сердце Бриджит с Марком Дарси, которого сыграл Колин Ферт. Дэниел проиграл, но вернулся в 2004 году в фильме «Бриджит Джонс: Грани разумного» для новой попытки.

Премьера четвертой части «Бриджит Джонс» состоится 14 февраля 2025 года.