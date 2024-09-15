«Берегись, Бэтмен»: Арнольд Шварценеггер выложил совместное фото с Умой Турман

Недавно Арнольд Шварценеггер опубликовал совместное фото с Умой Турман («Убить Билла», «Криминальное чтиво»). Актёры вместе играли в фильме «Бэтмен и Робин» 1997 года от режиссёра Джоэл Шумахер.

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В ленте Шварценеггер исполнил роль Мистера Фриза, а Труман — Ядовитого Плюща. Поэтому в посте актёр предостерёг Бэтмена, ведь его заклятые враги снова объединились.

Совместное фото Арнольда Шварценеггера и Умы Турман

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«Мистер Фриз и Ядовитый Плющ воссоединились. Берегись, Бэтмен».

Картина «Бэтмен и Робин» 1997 года рассказывает о том, как главные герои пытаются помешать Мистеру Фризу и Ядовитому Плющу захватить мир. Также в фильме впервые появляется Бэтгёрл в исполнении Сильверстоун, которая помогает протагонистам бороться со злодеями.

Мистер Фриз и Ядовитый Плющ в фильме