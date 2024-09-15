«Слово пацана» и уход из театра: чем сейчас занимается Рузиль Минекаев

Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, почему уволился из театра?

Чем известен Минекаев

Рузиль Минекаев родился 20 мая 1999 года в Нурлате.

В 2019 году окончил Казанское театральное училище по специальности «актер драматического театра и кино». В том же году стал студентом актерской группы режиссерского факультета ГИТИСа.

Минекаев снимался в лентах «Уличное правосудие», «Смычок», «Напарники» и других, однако широкая известность пришла к нему в 2023 году после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он исполнил роль Маратика.

«Я настолько тащусь от этого проекта! В нем классно все — от режиссуры до монтажа, света, музыки, костюмов и так далее. Я так говорю не потому, что имею к нему отношение. Если бы я в нем не снимался, я точно так же всем бы его советовал. Это просто очень крутой проект!» — отмечал артист.

Что известно о личной жизни Минекаева

Рузиль Минекаев женат на начинающей актрисе Азизе Бемановой, с которой познакомился в Казанском театральном училище. Сейчас она работает в детской театральной студии в Строгино, преподает актерское мастерство и вокал.

«Мы настолько похожи! Абсолютно одинаковые в мыслях, повадках. При этом он любит комедии, я — драмы. Он любит веселые песни, я — грустные. Он любит сладкое, а я — соленое, острое. Вкусы разные. Но начинка одинаковая. Внутренняя составляющая. Я всегда спрашиваю мнение у Рузиля. Даже если у меня есть свое, я спрошу, потому что он мужчина, так что главный — он. Но при этом мы не просто любим друг друга, мы еще и лучшие друзья. Так что все решаем вместе», — рассказывала Беманова.

В 2023 году у супругов родился сын.

«Сейчас у меня маленький ребенок, и я все думаю, как его правильно воспитать, чтобы он был похож на меня. Когда ты держишь ребенка в глобальном контроле, он не развивается. При этом когда ты любишь ребенка, отпустить его вообще невозможно», — отмечал Минекаев.

Чем сейчас занимается Минекаев

В конце 2023 года Рузиль Минекаев ушел из Московского театра «Школа современной пьесы» (Театра на Трубной), где служил с 2021 года. Основной причиной стали трудности при совмещении работы в театре и съемок на телевидении и в кино.

«Вынуждены были уйти из театра, так как нет возможности совмещать графики кино и занятость в „Школе современной пьесы“, особенно большие сложности, когда это съемки-экспедиция. Поэтому было принято непростое решение. Возможно, вернемся на спецпроекты, но с наименьшей занятостью. Переход в другой театр не планируем», — комментировала агент актера Елена Чигвинцева РБК Life.

Сейчас Минекаев задействован в съемках лент «Елки-11», «Руслан и Людмила», «Буратино», «Подслушано в Рыбинске» и «Большая земля».