Где сейчас актер Александр Олешко

Заслуженный артист России Александр Олешко продолжает творческую деятельность. Как складывается его личная жизнь, что он говорил о спецоперации и Никите Кологривом?

Чем известен Олешко

Александр Олешко родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. После школы он уехал в Москву, где стал студентом Государственного училища циркового и эстрадного искусства.

Олешко снимался в картинах «Какая чудная игра», «Роковые яйца», «Остановка по требованию», «Марш Турецкого», «Кодекс чести», «Турецкий гамбит», «Рельсы счастья», «Вишневый сад», «Папины дочки», «Вся такая внезапная», «Обитаемый остров», «Фотограф», «Тень самурая», «Достоевский», «Мамы», «Двойник», «Букабу», «Огонек-Огниво» и других. Всего в его фильмографии более 70 работ.

Также Олешко известен как ведущий. Он работал в программах «Рок-урок», «Шпилька», «Музыкальная элита», «Алфавит», «Большие», «Минута славы», «Время обедать», «Один в один», «Точь-в-точь», «Ты супер! Танцы» и других.

Что известно о личной жизни Олешко

Первой женой Александра Олешко была актриса Ольга Белова.

«Мы полтора года прожили душа в душу с очень талантливой актрисой театра Калягина Ольгой Беловой. Но то ли потому, что мы друг друга слишком хорошо знали и чувствовали, то ли еще почему-то, мы расстались и остались друзьями. Хорошими друзьями, но такого полета, как был, у нас уже нет. А когда нет полета, то и нет смысла продолжать отношения», — отмечал он.

В 2011 году Олешко рассказал, что состоит в отношениях с графическим дизайнером Викторией Минеевой, однако вскоре пара рассталась.

В марте 2023 года артист в программе «Секрет на миллион» признался, что давно женат вторым браком. При этом он не раскрыл имя избранницы. Детей у 48-летнего актера нет.

«Я не представляю, какой будет моя старость. Но если у меня не будет наследника — у меня есть близкие люди, которые принесут мне стакан воды», — делился Олешко в шоу «Однажды».

Что Олешко говорил о спецоперации

В марте 2022 года Александр Олешко заявил, что выступает против давления, обрушившегося на Россию после начала спецоперации.

«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна — я против войны, которую объявили нашей стране», — сказал актер на видео, которое также опубликовал в микроблоге.

В июне того же тогда Латвия запретила Олешко въезд в страну из-за поддержки СВО. Позже, в октябре, его внесли в санкционный список Украины.

Что Олешко говорил о Кологривом

По мнению Александра Олешко, звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого, который раскритиковал актеров старой гвардии, нельзя осуждать, так как он поступил смело.

«Вы знаете, я не хочу его осуждать, потому что в этом, так сказать, есть его какая-то смелость, говорит то, что думает. Его за это нужно уважать, а вот качество мыслей, я думаю, он сам проверит, когда проживет большой творческий путь, и если в уже достаточно серьезном возрасте у него будут такие же интересы и он даст интервью и прокомментирует свое высказывание, мы узнаем, был ли он прав или нет», — высказался он NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Олешко

Александр Олешко продолжает творческую деятельность. Он задействован в концертах «Александр Олешко. Сказки Шарля Перро», «Сказка о царе Салтане. Читает с оркестром Александр Олешко» и «Аленький цветочек. Читает с оркестром Александр Олешко».

В 2023 году артист снялся в лентах «Хитровка. Знак четырех», «Папины дочки. Новые», «Вечно молодой» и «Папины дочки. Новогодние». В скором времени также должны выйти картины «Формула воды», «Про мою маму и меня», «Волшебный кубок Роррима Бо 3D», «Мадмуазель Нитуш» и «Жар» с его участием.