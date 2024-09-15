Михалков анонсировал создание российского «Оскара»

Режиссер Никита Михалков в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур в формате видеозаписи анонсировал создание евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которая представляет собой аналог «Оскара», передает корреспондент NEWS.ru. Первое вручение наград состоится в октябре 2025 года. Призом за лучший фильм является $1 млн. Принять участие в кинопремии может любая страна, разделяющая традиционные ценности и думающая о будущем искусства.

Мы верим, что истинное искусство опирается на сострадание и любовь, потому что любая правда без любви есть ложь. Участвовать в конкурсе могут все страны, которым созвучны ценности академии и которые готовы строить общее будущее, — говорится в анонсе.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни. Ранее кинематографист прибыл в Грозный в рамках работы Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация».

Глава Чечни также сообщил, что тепло пообщался с режиссером. Тот в свою очередь напомнил, что Чечня является родиной его кинематографа: дебютная картина Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» снималась неподалеку от Грозного, а также в окрестностях Баку.