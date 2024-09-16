Главную роль в фильме «Сплит» мог сыграть Хоакин Феникс

Во время посещения подкаста Happy Sad Confused актёр Джеймс МакЭвой рассказал, что главную роль в триллере «Сплит» должен был сыграть не он, а Хоакин Феникс.

© кадр из фильма «Сплит»

По словам МакЭвоя, его назначили на ключевую роль после того, как Феникс… просто не явился на съёмки, которые должны были стартовать уже через пару недель. Причину своего поступка Хоакин не объяснил.

Я достаточно уверен в себе, чтобы думать, что в любом случае справлюсь лучше. Но это шутка! Мне просто нравится дразнить всех подобными фразами. Хоакин потрясающий актёр! Я думаю, он отказался от съёмок за две недели до их начала. Меня действительно назначили в последнее мгновение.

Для Феникса подобная модель поведения не в новинку: ранее он хотел оставить съёмки «Наполеона», но его отговорил Ридли Скотт. Также Хоакин отказался сниматься в ленте Тодда Хейнса за пять дней до начала его съёмок.