Джереми Уайт получил «Эмми» как лучший комедийный актер

Американский актер Джереми Аллен Уайт получил "Эмми" как лучший комедийный актер за роль в сериале "Медведь". Об этом сообщает телеканал ABC.

© кадр из сериала «Медведь»

Уайт сыграл главную роль в сериале, изобразив шеф-повара Кармен "Карми" Берзатто, который попытался спасти бизнес своего брата от закрытия, банкротства и потребительского надзора. Первый сезон "Медведя" стал самым просматриваемым комедийным шоу в истории FX. При этом после выхода второго сезона сериала его аудитория за четыре дня выросла на 70%. В 2024 году второй сезон "Медведя" получил 23 номинации на премию "Эмми", что стало рекордом для комедийных сериалов.

Другой участник съемочной группы сериала Эбон Мосс-Бакрак стал лауреатом премии "Эмми" в номинации "Лучший актер второго плана".

До этого бренд Calvin Klein заработал миллионы на фото актера Джереми Аллена Уайта в трусах. Реклама быстро стала вирусной в социальных сетях и разлетелась по блогам стилистов.