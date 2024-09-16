Дакота Фэннинг впервые за 21 год появилась на красной дорожке «Эмми»

Актриса Дакота Фэннинг появилась на красной дорожке премии «Эмми». Об этом сообщает Daily Mail.

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Для выхода на публику звезда выбрала платье без рукавов золотого цвета. Образ она дополнила макияжем со стрелками, в качестве украшений выбрала кольцо с жемчугом и серьги с бриллиантами.

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30-летней актрисе было всего девять лет, когда она дебютировала на «Эмми» в 2003 году. Тогда сериал с Фэннинг «Взятые» выиграл премию «Выдающийся мини-сериал».

Фэннинг была номинирована на «Эмми» в категории «лучшая женская роль второго плана в ограниченном или антологичном сериале или фильме». Она снялась в мини-сериале «Рипли» для Netflix. В проекте актриса сыграла Мардж Шервуд. Сам сериал адаптирован по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» 1955 года.

Фэннинг начала свою актерскую карьеру всего в пять лет — в семь лет, когда она сыграла роль в фильме «Я — Сэм» вместе с Шоном Пенном. Актрису пригласили вступить в Академию кинематографических искусств и наук всего в 12 лет. Она стала самой молодой из когда-либо приглашенных.