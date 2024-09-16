Дакота Фэннинг впервые за 21 год появилась на красной дорожке «Эмми»

Актриса Дакота Фэннинг появилась на красной дорожке "Эмми" спустя 21 год после дебюта
Актриса Дакота Фэннинг появилась на красной дорожке премии «Эмми». Об этом сообщает Daily Mail.
Для выхода на публику звезда выбрала платье без рукавов золотого цвета. Образ она дополнила макияжем со стрелками, в качестве украшений выбрала кольцо с жемчугом и серьги с бриллиантами.
30-летней актрисе было всего девять лет, когда она дебютировала на «Эмми» в 2003 году. Тогда сериал с Фэннинг «Взятые» выиграл премию «Выдающийся мини-сериал».
Фэннинг была номинирована на «Эмми» в категории «лучшая женская роль второго плана в ограниченном или антологичном сериале или фильме». Она снялась в мини-сериале «Рипли» для Netflix. В проекте актриса сыграла Мардж Шервуд. Сам сериал адаптирован по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» 1955 года.
Фэннинг начала свою актерскую карьеру всего в пять лет — в семь лет, когда она сыграла роль в фильме «Я — Сэм» вместе с Шоном Пенном. Актрису пригласили вступить в Академию кинематографических искусств и наук всего в 12 лет. Она стала самой молодой из когда-либо приглашенных.