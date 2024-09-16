Хироюки Санада получил «Эмми» как лучший драматический актер

Хироюки Санада получил телевизионную премию Emmy в категории "Лучший драматический актер" за роль Ёси Торанага в сериале "Сегун" (Shogun, 2024 - н. в.). Трансляцию церемонии вел в понедельник телеканал ABC.

© кадр из сериала «Сегун»

На награду в этой категории также претендовали Идрис Эльба за роль в сериале "Захваченный рейс (Hijack, 2023 - н.в.), Дональд Гловер за роль в сериале "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, 2024 - н. в.), Уолтон Гоггинс за сериал "Фоллаут" (Fallout, 2024 - н. в.), Гари Олдман за роль в мини-сериале "Медленные лошади" (2022 - н. в.) и Доминик Уэст за роль принца Чарльза в сериале "Корона" (The Crown, 2016-2023).

Награда в категории "лучшая драматическая актриса" также досталась сериалу "Сегун", ее удостоилась актриса Анна Саваи.

За лучшую роль второго плана в драматическом сериале награду получил Билли Крудап, сыгравший Кори Эллисона в сериале "Утреннее шоу" (The Morning Show, 2019 - н. в.).

Лучшей актрисой второго плана стала Элизабет Дебики, исполнившая роль принцессы Дианы в сериале "Корона".

Режиссер Фред Туа получил награду за работу над сериалом "Сегун".

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. 74-я по счету церемония награждения прошла в стенах Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Эта концертно-театральная площадка способна вместить более 7 тыс. человек.