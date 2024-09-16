Агата Муцениеце получила травму на съемках

Бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце ("Дорогая, я больше не перезвоню", "Мужские правила моего деда") сильно подвернула ногу.

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О постигшей ее неприятности актриса сообщила в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Ранее актриса опубликовала видео с экшн-сценой со съемок, а позднее - снимок перебинтованной лодыжки.

"Кажется, бег отменяется на ближайший месяц", - подписала фото Муцениеце.

Помимо активных съемок, актриса судится с Павлом Прилучным - он в мае подал в суд с требованием определить место жительства общих детей.

Также он опротестовал решение Головинского районного суда Москвы о размере алиментов.