Гари Олдман хотел бы сыграть Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»

Британский актёр Гари Олдман, исполнитель роли Сириуса Блэка в киносаге о Гарри Поттере, рассказал о своём отношении к грядущему перезапуску от HBO. Артист считает, что его персонажу не хватило экранного времени в фильмах с Дэниелом Рэдклиффом, поэтому он с радостью посмотрит на подробное воплощение героя в исполнении другого человека.

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Что касается самого Олдмана, то актёр был бы не против сыграть Альбуса Дамблдора, директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. Пошутил артист или сообщил о своём желании, неизвестно.

Я люблю Сириуса, но его было недостаточно в фильмах. Он появился и потом сразу прошёл через завесу. Готов поспорить, что в сериале будет полностью новый актёрский состав. Возможно, через несколько лет я мог бы сыграть Дамблдора.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2026 году. Шоураннером проекта выступит сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.