Кети Бейнс опровергла новости об уходе из кино

В начале сентября американская актриса Кети Бейнс объявила об уходе из кино. Последней ролью 76-летней женщины должен был стать перезапуск юридического сериала «Мэтлок», а причиной ухода актриса назвала желание «пожить своей жизнью».

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Однако на прошедшей «Эмми»-2024 Бейнс заявила, что и до съёмок в «Мэтлоке» собиралась взять перерыв в карьере. Однако сценарий так захватил её, что актриса решила продолжать сниматься. Поэтому Бейнс «никогда не уйдёт» из индустрии, ведь в ней постоянно появляются проекты, которые могут её заинтересовать.

За продолжительную карьеру Бейнс сыгрыла более чем в 100 проектах, среди которых «Титаник», «Невидимая сторона», «Полночь в Париже» и «Американская история ужасов». Кети многократно побеждала на различных премиях, включая «Эмми» (2012, 2014), «Золотой глобус» (1991, 1997) и «Премию Гильдии киноактёров США» (1997, 1999).