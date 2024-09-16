Светлана Дружинина назвала талантливых актеров России

Российская актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина на пресс-конференции, посвященной проведению XVIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Киновече», рассказала NEWS.ru, что считает Евгения Евстигнеева, Николая Рыбникова, Наталью Гундареву и Инну Чурикову одними из самых талантливых артистов. Дружинина благодарна за то, что ей довелось поработать с ними.

© globallookpress

«Евстигнеев, я обожаю Наталью Гундареву. Я очень люблю Николая Николаевича [Рыбникова], я очень люблю Инну Чурикову, которая у нас тоже играла. Вот те люди, которых я могу у себя на экране увидеть и поблагодарить их за то, что они у меня снимались. Потрясающе совершенно сработал Володя Коренев»‎, — рассказала она.

Таким образом Дружинина ответила на вопрос, кого из актеров она может назвать гениальными. По словам режиссера, это очень широкий и неконкретный вопрос. Она отметила, что гениальный человек непостоянен.

«Гениальный человек может в один момент быть на высшей стадии своих возможностей, а может вдруг однажды поскользнуться и быть совершенно неузнаваемым»‎, — сказала она.

Дружинина добавила, что внимательно наблюдает за молодыми артистами. Однако, к сожалению, она не может выделить среди них большое количество действительно талантливых актеров.

Вместе с этим Дружинина призналась, что считает коллег по фильму «Гардемарины, вперед!» Александра Домогарова и Дмитрия Харатьяна своими друзьями. Она отметила, что не считает возможной совместную работу без крепкой дружбы.