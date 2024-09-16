Актеры фильма «Игра киллера» рассказали о съемках в боевике

Актёры Марко Сарор и Дэниэл Бернхард рассказали о съёмках в боевике «Игра киллера», вышедшем в российский прокат 12 сентября. Артисты заявили, что в первую очередь их привлёк сценарий, который не был похож на современных представителей жанра. Полное интервью со звёздами ленты можно посмотреть эксклюзивно на «Чемпионате».

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Забавную историю со съёмок рассказал Бернхард, который исполнил роль Макса. Оказалось, что в первый же день он спутал свои реплики, но выглядел очень стильно с сигарой в зубах. В дальнейшем Бернхард придерживался схожего стиля и был похож на что-то между Арнольдом Шварценеггером и Клинтом Иствудом.

«Помню один забавный момент — мы снимали самую первую сцену со мной. Первый день на площадке, я выхожу из машины, курю сигару. Иду и… Каким-то образом я перепутал все реплики. Вообще все. Не знаю, что я говорил, но смысла не было. Вышло очень смешно. Я сидел и смотрел, что получилось. На записи я играю свою сцену, а он комментирует на камеру: "Вот он, выходит! Нет, это Бернхард, а не Шварценеггер!" Я подумал: "Стоп. А это интересно!" И у меня появилась мысль — может, он хочет, чтобы я походил на Шварценеггера? Буду с сигарой и так далее. В итоге я стал чем-то средним между Шварценеггером и Клинтом Иствудом. И получилось здорово!»

«Игра киллера» рассказывает о киллере Джо Флуде, у которого врачи обнаруживают неизлечимую болезнь. Чтобы избежать мучительной смерти, главный герой решает нанять других киллеров для убийства самого себя, однако по какой-то причине исполнители нападают на его бывшую девушку. Главную роль в ленте исполняет Дэйв Батиста («Стражи Галактики»).