Актриса Екатерина Старшова прославилась после того, как исполнила роль Пуговки в сериале «Папины дочки». Чем сейчас занимается артистка, почему ушла с экранов и что говорила об СВО?

Чем известна Екатерина Старшова

В «Папиных дочках» Старшова сыграла младшую дочь Полину Васнецову (Пуговку). Тогда актрисе было пять лет.

«Я тогда еще не умела читать. Сценарий мне помогали учить мама и бабушка. Они придумали целую методику», — рассказывала артистка.

После окончания ситкома Старшова снялась в двух фильмах — «Черная молния» и «Русалка». Там она исполнила эпизодические роли. Звезда признавалась, что не хочет связывать свою жизнь со съемками. В 2019 году она поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Параллельно с учебой Старшова преподавала растяжку детям, так как сама с 14 лет занимается фигурным катанием. В недавнем интервью артистка призналась, что решила сменить специальность и посвятить себя спорту.

«Недавно поняла, что на этой специальности себя не вижу. Поэтому приняла решение: пока у меня есть физические данные, я буду кататься. На льду из меня выплескиваются все эмоции, которые копятся. Для меня это хорошо и важно. Рада, что все поняла и решилась на этот отчаянный шаг», — объяснила артистка.

На тренировках Старшова познакомилась с молодым человеком по имени Василий, с которым вскоре начала встречаться. В июле 2024 издание «7Дней.ru» писало, что актриса рассталась со своим возлюбленным. Как стало известно, юноша бросил ее ради итальянки по имени Джульетта.

Что Екатерина Старшова говорила об СВО

Как передавало ИА «Регнум», сразу после начала СВО тогда еще 20-летняя Екатерина опубликовала опубликовала у себя на странице в соцсети пост о том, что ей «хочется кричать, плакать и бить в колокола».

«Хочется кричать, хочется плакать и бить в колокола. То, что происходит, невозможно понять и принять. Мы все люди одной планеты. Неужели в 2022 году кто-то может этого не понимать», — отметила актриса на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Подписчики заметили, что позднее антивоенный пост пропал со страницы Старшовой.

Почему Старшова уезжала из России

Также, по информации ИА «Регнум», в 2022 году артистка покинула родину.

«В апреле 2022 года я надолго уехала из России. Причины было две: первая — всем известная беда, которая длится до сих пор и неизвестно когда закончится. Вторая — я наконец-то поняла, чем хочу заниматься ближайшие несколько лет своей жизни. И это не учеба на провизора», — писала Екатерина.

Обучение девушки в Англии продлилось чуть меньше года. После этого она вернулась в Москву.

В 2023 году артистка вернулась к роли Полины Васнецовой в продолжении популярного сериала «Папины дочки. Новые».

Первая серия начинается с пуш-уведомления «Мама покинула чат „Семья“», которое приходит Венику Васильеву (Филипп Бледный) от его жены Даши Васнецовой (Анастасия Сиваева). Такое же сообщение видят их дочери: Лиза (Вита Корниенко), Диана (Ева Смирнова), Арина (Полина Айнутдинова) и Соня (Полина Денисова). В канун годовщины свадьбы Даша сбегает и оставляет мужу обручальное кольцо. Теперь Веник, как и его тесть Сергей Васнецов (Андрей Леонов) в других сезонах сериала, должен сам воспитывать четырех дочерей.

Главному герою, кроме Пуговки, помогают с детьми Сергей и Людмила Васнецовы (Нонна Гришаева), прабабушка девочек Антонина Семеновна (Ольга Волкова), олигарх Василий Федотов (Александр Олешко) и секретарша Васнецова Тамара Кожемятько (Татьяна Орлова). В новом проекте также появятся актрисы, которые ранее играли дочерей Сергея Васнецова: Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша) и Дарья Мельникова (Женя) и Екатерина Старшова.