Почему Владимир Меньшов не хотел снимать «Москва слезам не верит»

17 сентября исполняется 85 лет со дня рождения знаменитого режиссера, сценариста, актера и продюсера Владимира Меньшова. "Российская газета" и телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" вспоминают лучшие работы мастера из его актерской и режиссерской фильмографии.

Роль молодого и инициативного председателя колхоза Семена Боброва стала первой актерской работой Меньшова в полнометражном кино. В 1973 году фильм был представлен на Всесоюзном кинофестивале, где исполнитель получил премию за лучшую мужскую роль.

После успеха фильма "Человек на своем месте" Владимир Меньшов начал активно сниматься на ведущих киностудиях страны, включая "Мосфильм". Здесь в 1970-х годах актер сыграл Александра Меншикова в историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и психолога Петрова в производственной драме "Собственное мнение". На "Мосфильме" состоялся режиссерский дебют Владимира Валентиновича: в 1976 году он снял фильм "Розыгрыш", который стал одной из лучших кинолент на школьную тему.

Второй режиссерской работой Владимира Меньшова стала мелодрама "Москва слезам не верит". Она вышла на экраны через три года после "Розыгрыша" и получила множество наград, включая "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Однако поначалу сценарий Валентина Черныха "Дважды солгавшая" не впечатлил режиссера. Решение взять сценарий в работу пришло вместе с осознанием того, что рассказанная в нем история Кати Тихомировой - это во многом история самого Меньшова, тоже когда-то приехавшего покорять столицу.

В начале работы над фильмом "Москва слезам не верит" Меньшов получил список рекомендованных актеров. Планировалось, что Катерину сыграет Тамара Сёмина, но сам режиссер видел в этой роли Маргариту Терехову или Ирину Купченко. Однако обе актрисы отказались. В результате на пробы была приглашена Вера Алентова. Образ Кати, описанный в сценарии, актрисе казался неинтересным, но она согласилась, чтобы поддержать мужа. За эту работу, ставшую знаковой в карьере, исполнительница получила Госпремию СССР, приз на кинофестивале в Брюсселе и была названа лучшей актрисой года по версии журнала "Советский экран".

Спустя пять лет после триумфа картины "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов снял лирическую комедию по пьесе Владимира Гуркина "Любовь и голуби", в которой сделал прямую отсылку к своему предыдущему фильму. В сцене, где отлученный от семьи Василий Кузякин заглядывает в окно своего дома, его жена и дети смотрят именно картину "Москва слезам не верит", поскольку звучит фраза Кати Тихомировой, сказанная Родиону во второй части: "А ты не грусти. Всё еще будет хорошо, поверь мне. В сорок лет жизнь только начинается…"

В своей пьесе Владимир Гуркин рассказал реальную историю своих соседей Кузякиных, проживающих в городе Черемхово Иркутской области. Для натурных съемок Владимир Меньшов выбрал колоритную природу Карелии: основные сцены снимали на окраине города Медвежьегорска в частном доме, расположенном на улице Нижней.

В 1986 году Карен Шахназаров предложил Владимиру Меньшову сыграть гостя в своей картине "Курьер", особенно не надеясь, что оскароносный режиссер и известный актер, в багаже которого немало главных ролей, согласится на эпизод. Меньшов удивился, но не отказался, а монолог гостя, столь эмоционально выразившего свое мнение о молодом поколении, стал одной из самых ярких и смыслообразующих сцен в фильме.

Роль скромного холостяка Павла Голикова в комедии "Где находится нофелет?" Владимир Меньшов получил, пока пил кофе с эклером в Доме кино. За этим занятием его застал режиссер Геральд Бежанов. Заметив на себе пристальный взгляд, Меньшов уронил часть пирожного в кофе и неловко попытался его выловить. В этот момент Бежанов понял, что нашел актера на главную роль.

После выхода фильма "Любовь и голуби" Владимир Меньшов почти девять лет не находил темы для новой картины. На тот момент он был руководителем режиссерских мастерских на Высших курсах режиссеров и сценаристов, снимался в кино как актер, возглавлял киностудию "Жанр". Однажды к Меньшову пришли Андрей Самсонов и Виталий Москаленко с предложением написать сценарий для его киностудии. Режиссер подал им идею сочинить комедию о близнецах - будущий фильм "Ширли-мырли". В процессе обсуждения сюжета Владимир Валентинович так увлекся, что стал соавтором сценария, который в 1993 году был удостоен главного приза в конкурсе "Надежда" в категории "Зрелищное кино".

В процессе работы над сценарием фильма "Ширли-мырли" количество близнецов увеличилось. После долгих поисков подходящего актера Владимир Меньшов отдал эти роли Валерию Гаркалину, несмотря на то, что первые пробы показались ему неудачными. Только сходив в Театр сатиры на спектакли с участием Гаркалина, режиссер убедился в наличии у него комедийного таланта.