Умер оператор «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака

Скончался Леонид Бурлака, советский и украинский кинооператор и режиссер, снявший в том числе сериал "Место встречи изменить нельзя". Кинематографист умер 15 сентября в родной Одессе.

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Леонид Антонович Бурлака родился в 1938 году. Окончил операторский факультет ВГИКа. Работал на Одесском телецентре осветителем, ассистентом оператора, после - оператором. С 1963 года - штатный кинооператор Одесской киностудии.

Свою первую ленту - "Молодожен" - снял в том же году. В фильмографии - "Верность", "Мушкетеры 4"А", "Мальчишки ехали на фронт", "Взять живым", "Топинамбуры", "Двое в песках", многие другие проекты. Заслуженный деятель искусств Украины.

Как сообщили в национальном Союзе кинематографистов, причиной смерти Бурлаки стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Прощание состоится сегодня на Одесской киностудии.