Умерла снявшаяся в 600 фильмах актриса Сакунтхала

Скончалась Сакунтхала, индийская актриса, начинавшая свою экранную карьеру как танцовщица вторых планов и снявшаяся более чем в 600 проектах. Сакунтхала работала практически на всех основных кинопроизводствах Индии, исключая Болливуд.

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Как передает DT Next, звезда умерла накануне вечером в Бангалоре на 85-м году жизни. Артистку экстренно госпитализировали в частную больницу, где врачи констатировали смерть Сакунтхалы. По словам родных, у пожилой женщины были разного рода возрастные недуги.

Ее последний фильм вышел на экраны в 1998-м, при этом актриса до 2019-го продолжала появляться в телесериалах.

На пике карьеры у Сакунтхалы были образы женщин-вамп и/или пособниц главного злодея.