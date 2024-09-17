Иногда актеры настолько убедительно вживаются в роли, что зрители начинают ассоциировать их с персонажами и в реальной жизни.

Подобная история произошла с актером Стэнли Туччи, сыгравший жуткого маньяка Джорджа Харви в фильме «Милые кости». Его игра была настолько впечатляющей, что многие зрители не смогли отделить актера от образа. Один из поклонников даже пошел на крайние меры — подкараулил Туччи у его дома, чтобы «отомстить» за смерть героини фильма.

Однако актеру удалось сменить амплуа: спустя время он блестяще исполнил роль доброго и заботливого отца в комедии «Отличница легкого поведения». Эта роль позволила зрителям увидеть другую сторону Туччи, и его образ зловещего убийцы стал постепенно стираться.

Фильмы, в которых актеры и их родственники сыграли вместе

Иван Реон, сыгравший одного из самых ненавистных персонажей в «Игре престолов» — Рамси Болтона, на долгое время запомнился зрителям как воплощение садизма и жестокости. Его персонаж был безжалостным психопатом, который наслаждался мучениями других людей, будь то физические пытки или психологическое давление. После выхода серий с самыми жестокими сценами Рамси Болтона, Иван столкнулся с волной ненависти от зрителей.

Однако Иван Реон — человек, далекий от своего экранного образа. В реальной жизни он отличается скромностью и дружелюбием.

Подробнее об этом рассказала в своем видео @olya_lolyaa.