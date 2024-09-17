Шахназаров поделился воспоминаниями о Владимире Меньшове

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в разговоре с NEWS.ru назвал актера Владимира Меньшова большим другом и выдающимся человеком. Режиссер подчеркнул, что его коллега был очень ярким, принципиальным, самобытным и большим патриотом своей страны.

Владимира Валентиновича [Меньшова] нельзя вспомнить кратко. Это был выдающийся во всех смыслах человек, мой большой друг. Он необыкновенный актер, режиссер, человек, очень яркий, самобытный, принципиальный, большой патриот нашей родины, — высказался Шахназаров.

Он признался, что ему не хватает принципиальных и очень важных суждений и мнений Меньшова. По словам режиссера, их дружба — одно из самых ярких впечатлений в его жизни.

Не хватает его принципиальных и очень важных суждений и мнений. Выдающийся гуру нашей культуры, нашего кинематографа. Одно из самых ярких впечатлений в моей жизни — это дружба с ним, — заключил Шахназаров.

17 сентября Меньшову исполнилось бы 85 лет. Он умер в 2021 году от осложнений после коронавируса. Всю жизнь он прожил в браке с актрисой Верой Алентовой. Режиссер получил премию «Оскар» за картину «Москва слезам не верит», в которой его супруга сыграла главную роль.